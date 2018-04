Alberto Angela compie 56 anni | social in delirio per «l’eroe senza età»

vanityfair

: Tanti Auguri di Buon Compleanno a Alberto Angela, che oggi compie 56 anni! ?? #8aprile @albertoangela - RaiRadio2 : Tanti Auguri di Buon Compleanno a Alberto Angela, che oggi compie 56 anni! ?? #8aprile @albertoangela - RaiTre : Umberto Eco consigliava di leggerlo di nascosto, sotto il banco, come se fosse un libro proibito. Un appassionante… - RaiRadio2 : «Da sempre l'uomo cerca di trovare una risposta ai suoi interrogativi: quanto incide sull'umore di una giraffa un t… -

(Di domenica 8 aprile 2018) «Direi di istituire l’8 aprile come festa nazionale». Pioggia di messaggi d’auguri per, il divulgatore scientifico più famoso d’Italia che oggi56. Le sue spiegazioni precise e mai noiose lo hanno reso un personaggio amato da un pubblico trasversale, uomini e donne, dai giovani fino alle persone più anziane. C’è chi lo ringrazia per avergli permesso di superare tanti compiti di storia, altre invece che lo sognano come amante e vorrebbero uscire dalla sua ipotetica torta, altri ancora che gli auspicano una carriera in politica. LEGGI ANCHE-mania: così la cultura diventa pop «Vincerebbe le elezioni col 90% dei voti, il New York Times scriverebbe un articolo sul The Angeles Party», twitta un appassionato riferendosi al gruppo di fan del presentatore, gli «angelers» appunto. Al coro di auguri si unisce pure Francesco Facchinetti, per il quale ...