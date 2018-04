Al via a Milano la settimana di arte moderna e contemporanea

Parking di via Borgogna - cantiere da smantellare - Si torna a passare nel centro di Milano : In via Borgogna si tornerà a circolare senza più limitazioni e ostacoli fisici: sarà smantellato, anche se solo per un periodo di tempo limitato, il discusso quanto tribolato cantiere del Parking sotterraneo (328 posti), fermo da quasi due anni, il cui progetto iniziale risale al 2004. Il Comune di Milano e la società Expo Borgogna Parking, titolare della concessione per la sua costruzione, hanno raggiunto un accordo che prevede la riconsegna ...

Free Travelers Awards : premiati a Milano i viaggiatori di tutto il mondo : ... come quella di Alex Bellini, l'avventuriero estremo che ha compiuto la traversata dell'Oceano Atlantico e del Pacifico a remi in solitaria, o quella di Bouchra Baibanou, terza donna araba nel mondo ...

Milano : sgombero via Cavezzali - per 18 stranieri rimpatrio immediato : Milano, 6 apr. (AdnKronos) - Provvedimenti e rimpatri all'indomani dello sgombero dell'immobile di via Cavezzali 11 a Milano che ha impegnato le forze dell'ordine nel controllo di 202 persone; 98 gli appartamenti, occupati abusivamente, liberati e restituiti alla proprietà. Al termine degli accertam

Maratona di Milano 2018 : strade chiuse e deviazioni dei mezzi - : In occasione della gara dell'8 aprile la viabilità subirà qualche modifica per permettere agli atleti di completare il proprio percorso

Milano - blitz contro il fortino della droga di via Padova Video : Tante forze dell'ordine, tra cui Carabinieri, Polizia, Polizia locale, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, stamani all'alba hanno effettuato un #blitz nella famosa Via Padova di Milano, conosciuta con il nome di fortino della #droga quartiere che per anni è stato il degrado di Milano con droga [Video], #prostituzione e altre faccende legate al mondo dell'illegalita'. Operazione ripristino dell'ordine. Dalle 5 di stamani le forze dell'ordine ...

Milano - blitz contro il fortino della droga di via Padova : Tante forze dell'ordine, tra cui Carabinieri, Polizia, Polizia locale, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, stamani all'alba hanno effettuato un blitz nella famosa Via Padova di Milano, conosciuta con il nome di "fortino della droga" quartiere che per anni è stato il degrado di Milano con droga, prostituzione e altre faccende legate al mondo dell'illegalità. Operazione "ripristino dell'ordine". Dalle 5 di stamani le forze dell'ordine hanno ...

Milano : sgombero via Cavezzali - 202 persone controllate - 43 indagati : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - E' di 202 persone controllate il bilancio dello sgombero condotto dalla polizia di Milano nell'immobile di via Cavezzali 11, noto come il 'fortino della droga'. Complessivamente sono state 71 le persone di varie nazionalità, tra cui un minore, accompagnate in questura pe

Milano : sgombero via Cavezzali - 202 persone controllate - 43 indagati : Milano, 5 apr. (AdnKronos) – E’ di 202 persone controllate il bilancio dello sgombero condotto dalla polizia di Milano nell’immobile di via Cavezzali 11, noto come il ‘fortino della droga’. Complessivamente sono state 71 le persone di varie nazionalità, tra cui un minore, accompagnate in questura per accertamenti; due gli appartamenti sottoposti a sequestro preventivo; 98 invece gli appartamenti, occupati ...

Milano : sgombero via Cavezzali - 202 persone controllate - 43 indagati : Milano, 5 apr. (AdnKronos) – E’ di 202 persone controllate il bilancio dello sgombero condotto dalla polizia di Milano nell’immobile di via Cavezzali 11, noto come il ‘fortino della droga’. Complessivamente sono state 71 le persone di varie nazionalità, tra cui un minore, accompagnate in questura per accertamenti; due gli appartamenti sottoposti a sequestro preventivo; 98 invece gli appartamenti, occupati ...

Milano : Altitonante (FI) - bene sgombero via Cavezzali : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - "Grazie alle forze dell'ordine per la maxi operazione in via Cavezzali. Dopo le nostre segnalazioni e dopo che siamo stati con la Polizia nello stabile, oggi una buona notizia per i cittadini che abitano nel quartiere". Il sottosegretario di Regione Lombardia, Fabio Alti

Milano : questore - illegalità inimmaginabile in via Cavezzali : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - "Una situazione di illegalità inimmaginabile". Così Marcello Cardona, questore di Milano, commenta quanto visto di persona nell'immobile di via Cavezzali 11 dove, questa mattina, la polizia - in collaborazione con le altre forze dell'ordine - ha sgomberato la palazzina d

Milano - sgomberato il palazzo occupato di via Cavezzale : l’irruzione degli agenti all’alba : sgomberato a Milano un palazzo in via Cavezzali, nella zona multietnica di via Padova, più volte al centro delle cronache per episodi di criminalità. Dalle 5 di stamattina, giovedì 5 aprile, la Questura ha dispiegato uomini e mezzi per liberare gli appartamenti occupati abusivamente, procedendo al censimento dei presenti e al loro allontanamento. Le Forze dell’ordine hanno controllato piano per piano circa un centinaio di appartamenti, ...

Milano - sgombero nel 'fortino' di via Cavezzali : sgombero in via Cavezzali 11 a Milano. La polizia, in collaborazione con carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco, ha proceduto, su richiesta dell'autorità giudiziaria, a liberare gli ...

Milano : censiti abitanti sgombero via Cavezzali - 70 stranieri in questura : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - Sono 70 gli stranieri accompagnati in questura a Milano, a disposizione dell'ufficio Immigrazione per la valutazione del loro stato sul territorio nazionale, dopo lo sgombero della palazzina di via Cavezzali 11. La polizia di Stato ha proceduto, su richiesta dell'autorit