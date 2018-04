: #UltimOra Agguato in strada contro 20enne a #Napoli. E' in gravi condizioni #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Agguato in strada contro 20enne a #Napoli. E' in gravi condizioni #canale50 - SkyTG24 : Agguato a Napoli, 20enne ferito gravemente con arma da fuoco - Antonietta_95 : RT @SkyTG24: #UltimOra Agguato in strada contro 20enne a #Napoli. E' in gravi condizioni #canale50 -

C'è stato uncon un. Si tratta di Vincenzo jr Mazio, 20 anni, che ha precedenti per reati di droga. Quattro i colpi di pistola che sono stati esplosi in via Tappia, nella zona delle cosiddette Case Nuove. Trasportato in codice rosso all'ospedale Loreto Mare è in gravissime condizioni. Sul fatto sta indagando la polizia.(Di domenica 8 aprile 2018)