Agguato a Napoli | 20enne ferito gravemente con arma da fuoco

Napoli - 19enne innocente morì in Agguato di camorra : 8 arresti per omicidio aggravato : Era il 17 giugno del 2016 quando in un agguato a Ponticelli (Napoli) furono uccisi due ragazzi. Uno era Raffaele Cepparulo, 24 anni, ritenuto vicino al clan Esposito-Genidoni, l’altro Ciro Colonna, 19 anni, totalmente estraneo a qualsiasi attività criminale. Oggi i carabinieri hanno arrestato otto persone. I militari del nucleo Investigativo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale ...