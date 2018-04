“Adesso finitela!” Ermal Meta furioso | esplode Amici Siamo solo alla prima puntata del

caffeinamagazine

(Di domenica 8 aprile 2018) Inizio con polemica per, il talent di Maria De Filippi che ha preso il posto di C’è posta per te nel sabato sera di Canale 5. A scatenare la bagarre è un insospettabile, il fresco vincitore di Sanremo. Sempre pacato e cauto, a volte anche troppo secondo i fan, il cantante albanese ha sbottato e non e le ha mandate a dire a Rudy Zerbi e Di Francesco. Il motivo?Il discografico e il compagno di Fiorella non hanno risparmiato al giovane Zic che si è difeso con le unghie e con i denti aiutato. “State massacrando i ragazzi. Ma cosa li avete portati a fare al Serale se non vi piacciono?!” ha chiestoa Rudy e Di Francesco. Gli insegnanti hanno subito replicato che non è dipeso da loro: Zic è infatti passatofase finale del talent show grazie ai voti di Paola Turci e Giusy Ferreri, che da sempre stimano l’artista emergente. Moltissimi i fan che si sono ...