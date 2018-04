Addio al meraviglioso sorriso di Lucia Si è spenta ieri a 41 anni dopo aver a lungo

“Stella tra le stelle. Addio”. Drammatico lutto nella televisione italiana. Lei - indiscussa icona degli anni ’90 amatissima e seguitissima da tutti i vip - se ne è andata tragicamente. Fino alla fine si è presa cura del suo corpo meraviglioso che trattava in modo quasi maniacale. Resterà per sempre nel cuore di tutti : lutto nel mondo della televisione. Anche se sarebbe più giusto dire: lutto nel mondo dell’astrologia. Se ne è andata a 85 anni Sirio, l’astrologa dei vip sempre presente nei salotti televisivi. Impossibile dimenticare la sua lunga chioma bionda, lo sguardo ipnotico e il suo modo di vestire eccentrico e inconfondibile. Sirio è morta alle 23.30 di lunedì 19 febbraio all’ospedale di Niguarda dove era ricoverata da quasi un anno per via di un tumore ...