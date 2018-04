“Accordo possibile ma senza Renzi” La linea Maginot dei militanti grillini 

Centrodestra - tensione Salvini-Berlusconi. Ma Toti : “Accordo su programma minimo con M5s è possibile” : Matteo Salvini ha aperto al M5s, Silvio Berlusconi ha detto no a “governi pauperisti e giustizialisti”. E’ tensione nel Centrodestra uscito spaccato dalla consultazioni al Colle e che ora deve trovare una sintesi tra due posizioni che, almeno sulla carta sembrano inconciliabili. I retroscena raccontano dei due leader infuriati l’uno contro l’altro per una linea non concordata e che di fatto indebolisce la ...