' A che servono i punti al Benevento' la frase di Marchegiani | scatena un putiferio

Pd - Richetti : “Servono primarie aperte”. E sul renzismo : “Riformismo va rilanciato. Ma il futuro del Pd non può essere il suo passato” : “Chiunque voglia candidarsi alla guida del Pd deve indicare un percorso che contenga necessariamente una proposta per il paese e un profilo del partito. Un percorso che non può non concludersi con primarie aperte”. A rivendicarlo è il portavoce dem Matteo Richetti, nel corso dell’iniziativa, di cui è stato promotore all’Acquario romano, “Il confronto è aperto. Parola d”ordine Harambee”. Per Richetti, è ...

Così Mattarella certifica che nessuno ha vinto : servono intese - prendiamo altro tempo : Stavolta veste i panni del cronista e offre un titolo secco ai giornali: niente intese, serve ancora tempo. Ma fa soprattutto l'educatore civico, Sergio Mattarella. Per spiegare alla gente più o meno ...

Nutella - alla Ferrero servono nocciole. La leggenda si rovescia : fu inventata perché mancava il cacao : Non è una notizia come le altre quella per cui in Italia entro il 2025 le piantagioni di nocciole si estenderanno di almeno altri ventimila ettari grazie alla domanda crescente per produrre la Nutella Ferrero. Probabilmente è un buon segno per la nostra agricoltura e per la nostra industria: i contadini saranno felici e Ferrero ancor più. I consumatori potranno rallegrarsi, forse i prezzi della crema di cioccolato scenderanno e la potremo ...

Raggi : a Roma servono più poteri e risorse. Calenda : per come è messa - neanche gli Avangers : Il primo cittadino continua a ribadire che per governare la Capitale serve più coRaggio: deve avere gli strumenti per competere a livello internazionale. Non si fa attendere la risposta del titolare dello Sviluppo Economico che attraverso i social continua a far intendere che il problema principale - non sono le risorse - ma la stessa sindaca che si contraddistingue per il suo 'grado di incompetenza'

Fiorentina - Pioli : “a Udine servono forze fresche” : La Fiorentina torna domani a Udine per il recupero della gara del 4 marzo, poi rinviata per il dramma della scomparsa di Davide Astori. L’allenatore Stefano Pioli, prima della partenza per il Friuli, ha rilasciato solo una breve dichiarazione ai microfoni di ViolaChannel, annunciando qualche cambiamento rispetto a domenica. “La squadra sta dando buone risposte, è un gruppo disponibile – ha detto -. Contro il Crotone abbiamo ...

Banche venete - altolà M5s sul decreto per i rimborsi ai truffati : “Gentiloni non si azzardi - servono più soldi e criteri diversi” : Per il decreto attuativo del “fondo di ristoro finanziario” da 25 milioni l’anno per quattro anni inserito nell’ultima legge di Bilancio sono scaduti i termini venerdì 30 marzo. Ma il M5s chiede al governo uscente di non procedere. E lasciare al prossimo esecutivo il compito di stabilire come risarcire i risparmiatori vittime di reati bancari, a partire da quanti hanno perso denaro investito in azioni e obbligazioni di ...

Da qui potrebbero arrivare i 50 voti che servono a Salvini per governare da solo : La trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per tentare di costruire una maggioranza di governo pare stia vivendo un momento di impasse, come capita spesso in situazioni del genere. Motivo del contendere, prima ancora del confronto programmatico, la definizione di chi dovrà sedersi a palazzo Chigi con l'incarico di Presidente del Consiglio. Tra i due negli ultimi giorni si è registrato un duro scontro verbale. Se Salvini si è arreso, a ...

Matteo Richetti : "Il Pd rischia l'estinzione - servono le primarie" : "Il Pd rischia l'estinzione" e partecipare al governo "sarebbe residuale sul piano dei numeri e non farebbe fare al Pd la cosa più utile. La traversata nel deserto, una vera e propria ricostruzione del partito". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, Matteo Richetti. "Sia il M5S che la Lega usano il Pd per mandarsi i messaggi - riflette - trovo aberrante pensare che, se il M5S non trova i voti della Lega, noi dobbiamo ...

‘Ndrangheta - catturate le vacche ‘sacre’. Perché i bovini servono a dimostrare chi comanda : In India le mucche sono sacre, tanto che è vietata la macellazione e, addirittura, c’è chi ne beve le urine. In Calabria, nonostante nessuno beva la pipì delle mucche, queste sono protette allo stesso modo Perché, dicono gli inquirenti, rappresentano in un certo senso il potere della ‘Ndrangheta. È di questi giorni la notizia che dopo 40 anni di strapotere bovino, una trentina di esemplari sono stati catturati dallo Stato. Nessuno di questi ...

Mediapro - caccia alle banche : servono garanzie per la fideiussione da 1 - 2 miliardi : Gli spagnoli cercano garanzie per la fideiussione bancaria e guardano a diversi istituti di credito tra cui Intesa Sanpaolo e Unicredit. Prosegue il braccio di ferro con Sky. L'articolo Mediapro, caccia alle banche: servono garanzie per la fideiussione da 1,2 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Conti pubblici - Moscovici : “Ue non chiede all’Italia riforme impopolari. Ma servono politiche di bilancio responsabili” : L’Italia resta “un partner solido e affidabile”, aveva detto dieci giorni dopo le elezioni. Smentendo che Roma sia considerata “fonte di incertezza” per la Ue, come aveva sostenuto il ministro dell’Economia uscente Pier Carlo Padoan. Ora Pierre Moscovici torna sulla situazione italiana per assicurare che “l’intenzione della Commissione europea non è assolutamente quella di immischiarsi nel processo ...

A che servono - se servono - i dazi di Trump : Perché il protezionismo del presidente americano potrebbe danneggiare gli stessi Stati Uniti, con meno crescita e più inflazione