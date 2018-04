Zuckerberg ha usato uno strumento segreto per cancellare vecchi messaggi ma

huffingtonpost

(Di sabato 7 aprile 2018) Facebook darà la possibilità agli utenti diinviati su Messenger, non soltanto dalla propria casella di posta - cosa che è già possibile fare - ma anche da quelle dei destinatari. L'annuncio è arrivato dopo un altro piccolo scandalo che ha coinvolto il social network e che è stato portato alla luce da TechCrunch: a quanto pare Facebook avrebbe cancellato alcuniprivati di Marke altri dirigenti dalla casella (inbox) di varie persone. In poche parole, il papà di Facebook e i suoi colleghi avrebbero fatto ricorso ad un tipo di rimozione "vietata", fino ad oggi, agli altri utenti. A scoprire il tutto è stato TechCrunch: tre fonti del sito, rimaste anonime, hanno raccontato di essersi accorte che in alcune loroe conversazioni cone altri dirigenti di Facebook avvenute ...