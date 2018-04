Zuckerberg e pochi altri possono fare su Messegner cose che gli altri si sognano

agi

(Di sabato 7 aprile 2018) Facebook ha rimosso messaggi privati del suo Ceo Mark Zuckerberg e didirigenti dalla casella (inbox) di varie persone con cui avevano avuto una chat tramite la piattaforma, rivela TechCrunch. Una funzione inesistente per tutti gliutenti Facebook, chesolo cancellare i messaggi nella propria casella ma non quelli ricevuti dalle persone con cui si sono scritte. Facebook ha confermato a TechCrunch l’avvenuta rimozione spiegando che alla base ci sarebbero ragioni di sicurezza aziendale. “Dopo che le email di Sony Pictures sono state violate nel 2014 - ha scritto Facebook in una nota - abbiamo fatto una serie di modifiche per proteggere le comunicazioni dei nostri dirigenti. Queste includono il fatto di limitare il periodo di conservazione dei messaggi di Mark su Messenger. Lo abbiamo fatto rispettando i nostri obblighi legali a preservare i ...