Zeus Npc Rieti cade a Cagliari | 84-82

: Playoff (quasi) addio, i 31 punti di Keene demoliscono la Npc Zeus a Cagliari - - Rietilife : Playoff (quasi) addio, i 31 punti di Keene demoliscono la Npc Zeus a Cagliari - - Rietilife : FINALE | Npc Zeus sconfitta a Cagliari 84-82 - - corrieredirieti : Zeus Npc in campo a Cagliari per conquistare la salvezza - Corriere di Rieti -

(Di sabato 7 aprile 2018)Npcsconfitta aper 84 a 82 nonostante un super Tommasini. La sconfitta allontanadalla conquista di un posto nei play off. Decisivo, nell'economia della gara, il pessimo secondo quarto con un parziale di 30 a 11 per. NPC: Hearst, Gigli, Tommasini, La Torre e Casini. ULTIMO QUARTO Si ritorna in campo per gli ultimi dieci minuti. ...