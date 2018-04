Yemen | Arabia saudita intercetta missile lanciato da Houthi

Yemen - Arabia ed Emirati donano 930 milioni di dollari per aiuti Onu : L'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno donato 930 milioni di dollari per gli aiuti umanitari rilasciati dall'Onu nello Yemen, dove la guerra tra la coalizione militare a guida saudita e i ...

Yemen - Arabia e EAU donano per aiuti Onu : 6.20 Arabia Saudita ed Emirati arabi uniti hanno donato 930 milioni di dollari per gli sforzi umanitari Onu nello Yemen, con la guerra tra coalizione militare a guida saudita e i ribelli sciiti entrata nel suo quarto anno.Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha presentato ieri sera la donazione al segretario generale Onu, Guterres. "Sappiamo che non c'è soluzione umanitaria ai problemi umanitari- ha detto Guterres- la soluzione è ...

Missili dallo Yemen - un morto e 2 feriti a Riad. L'Arabia Saudita accusa l'Iran : In precedenza, l'esercito delL'Arabia Saudita aveva annunciato di avere intercettato sette Missili balistici lanciati sempre dallo Yemen. La vittima ed i feriti dell'attacco sarebbero stati colpiti dai frammenti di uno dei Missili intercettati

Arabia saudita : missili da Yemen - un morto :

Tre anni di guerra in Yemen - grazie anche alle armi fornite all’Arabia Saudita : Ieri, domenica 25 marzo, il conflitto dello Yemen è entrato nel suo quarto anno. Da una parte una coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita, dall’altra il gruppo armato huthi e in mezzo la popolazione civile, vittima a più riprese di crimini di guerra. Secondo dati forniti un mese fa dall’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, dal marzo 2015 in Yemen sono stati uccisi almeno 5974 civili e ...