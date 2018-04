Wind conferma gli aumenti sulle bollette della telefonia fissa

Aumento 8.6% delle rimodulazioni Wind confermato : verifica situazione personale : Registriamo una presa di posizione da parte del gestore arancione circa le prossime rimodulazioni Wind, che entreranno in auge da domani 3 aprile. Le modifiche unilaterali interessano alcune offerte in particolare con rinnovo fissato a 28 giorni, che verranno rese su base mensile, passando da 13 a 12 addebiti su scala annuale. Di controparte, il costo per rinnovo subirà un Aumento pari all'8.6% (questo significa che un'opzione dal costo di 10 ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy confermato per Xbox One e Windows dal 10 luglio 2018 : Disponibile in esclusiva temporanea su PlayStation 4 dal 30 giugno 2017, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, il famoso platform game, arriverà presto anche sulle altre piattaforme. La notizia, a differenza dei rumor precedenti, è ufficiale e proviene direttamente da Activision, la quale ha confermato, sia tramite un comunicato che un trailer, l’approdo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy anche su Steam (quindi PC Windows), Nintendo Switch e ...

Arriva la conferma di Joe Belfiore : Windows 10 S verrà rimosso in favore della “modalità S” : Le indiscrezioni relative alla trasformazione di Windows 10 S nella cosiddetta “modalità S” sono state appena confermate da Joe Belfiore in un suo tweet. Il mese scorso, i colleghi di Thurrot.com, avendo ascoltato una loro fonte, avevano comunicato che il Windows 10 S come lo conosciamo oggi avrebbe avuto dei cambiamenti importanti con Redstone 4 (aka Spring Creators Update). Nello specifico, si diceva che l’attuale Windows 10 ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quartetto azzurro confermato nell’individuale. Windisch guida la truppa azzurra : Nessuna sorpresa in vista, in casa Italia, per la terza gara maschile del programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giovedi 15 febbraio, all’Alpensia Biathlon Centre, andrà in scena l’individuale (prevista alle ore 20 locali, le 12 italiane) e lo staff azzurro ha confermato il quartetto che già alla gara sprint e all’inseguimento, con Dominik Windisch (bronzo olimpico nella sprint e sedicesimo nella ...

Office 2019 : Microsoft conferma che verrà rilasciato entro la fine dell’anno e solo su Windows 10 : Office 2019, la prossima versione della suite di programmi più nota di casa Microsoft, è stata annunciata alla scorsa conferenza Ignite ma solo adesso arrivano maggiori dettagli. Microsoft, innazitutto, ha confermato ufficialmente che verrà rilasciato entro la fine dell’anno e il lancio della versione di anteprima è stato fissato al secondo trimestre del 2018. Inoltre, la suite verrà distribuita esclusivamente con la tecnologia di ...