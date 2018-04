WhatsApp | la nuova funzione che semplifica l' uso dell' app

WhatsApp : svolta in arrivo con la nuova versione beta Video : #WhatsApp torna a far parlare di se per via di una novita' che è gia' disponibile in versione beta. Per la piattaforma più usata al mondo questo è un periodo pieno di novita' e sorprese per gli utenti. Di mese in mese la societa' rilascia degli aggiornamenti per far si che tutti i consumatori siano pianamente soddisfatti dall'utilizzo dell'applicazione. Nel campo della messaggistica la competizione sta diventando molto elevata per cui è ...

Spiare contatti WhatsApp prevedendo le loro azioni : spunta una nuova app : Da tempo tantissimi utenti in giro per il mondo sono alla ricerca di nuove strade per Spiare contatti Whatsapp. Lì dove non è possibile (per fortuna) avere il controllo di conversazioni specifiche, l'obiettivo diventa quello di tracciare l'utilizzo dell'app di messaggistica in termini quantitativi. Dopo il nostro ultimo punto della situazione riguardante applicazioni contestuali a questo genere di situazioni, oggi voglio parlarvi di una nuova ...

WhatsApp : la funzione cambia numero adesso ha aggiunto una nuova opzione : La prossima funzione ‘cambia numero’ che sarà implementata su WhatsApp ora include un’opzione per notificare automaticamente i tuoi contatti del cambiamento: link download APK (per chi la vuole provare).Gli ingegneri informatici di WhatsApp stanno lavorando molto duramente per rendere l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo sempre più facile da utilizzare e ricca di novità.Di recente ...

“Ecco come spiare amici - fidanzate e chi vi pare”. WhatsApp - allarme tra gli utenti : una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona così : Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L’uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. ...

“Non più come state facendo”. Messaggi vocali WhatsApp - si cambia. Il nuovo aggiornamento modifica una delle funzioni più usate. E ne arriva una nuova - di quelle “wow!” - da usare ogni minuto : WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di Messaggistica istantanea più diffusa del pianeta segna un nuovo passo in avanti e presenta alcuni aggiornamenti. Novità già disponibili e che stanno incontrando il favore degli internauti e di tutti gli appassionati di tecnologia. Più rapido, veloce e decisamente più funzionale. Due, nel dettaglio sono le novità, la prima riguarda i Messaggi vocali per la piattaforma Android. Fino ad oggi per ...

WhatsApp - nuova truffa della lotteria/ Non cliccate sul link - importante anche non condividerli! : WhatsApp, nuova truffa della lotteria: non cliccate sul link o il vostro smartphone sarà a rischio. Il consiglio è quello di cancellare immediatamente il messaggio, evitando di condivderlo.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:40:00 GMT)

WhatsApp : una nuova truffa circola in questi giorni. Non cliccare assolutamente sul messaggio in arrivo : WhatsApp: nuova truffa che circola in questi giorni. Non cliccare sul messaggio in arrivo. Non apritelo WhatsApp: una nuova truffa circola in questi giorni. Non cliccare assolutamente sul messaggio in ...

WhatsApp - nuova truffa della lotteria/ Non cliccate sul link : ecco come riconoscerlo : WhatsApp, nuova truffa della lotteria: non cliccate sul link o il vostro smartphone sarà a rischio. In rete circola un messaggio truffa che punta a danneggiare il vostro dispositivo mobile(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:49:00 GMT)

WhatsApp - STOP AI MESSAGGI SPAM/ Update per bloccare le catene di Sant’Antonio : la nuova funzione intelligente : WHATSAPP, STOP ai MESSAGGI SPAM: arriva un Update per bloccare le catene di Sant’Antonio. Termineranno finalmente i noti, quanto fastidiosi, MESSAGGI virali(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 23:32:00 GMT)

“Aumento di 35 euro sulla bolletta della luce” : Nuova Bufala Su WhatsApp : WhatsApp e la Bufala Enel, ecco la verità sui 35 euro in bolletta – Comunicato ufficiale. Ufficialmente smentita la Bufala bollette Enel dei 35 euro: la verità raccontata dall’azienda Bufala dei 35 euro nella bolletta elettrica che viaggia via WhatsApp Arriva, tanto per cambiare, una Nuova Bufala su WhatsApp. Questa volta però c’è del vero, ma […]

“State attenti - non condividete!”. WhatsApp - occhio alla nuova bufala. Se anche voi avete ricevuto questo curioso messaggio - niente paura - non siete i soli. 4 consigli utilissimi per non cadere (di nuovo) nel “tranello” : In questi giorni non si è parlato d’altro: Facebook, WhatsApp, ma anche a voce. “Sui social network e attraverso testi inviati da cellulare messaggi che annunciano un addebito da 35 euro sulla bolletta della luce di aprile, finalizzato a coprire i debiti degli utenti morosi, quelli cioè che non hanno pagato la propria bolletta elettrica – denuncia il Codacons – Un messaggio pericolosissimo perché invita anche a non pagare la ...

La nuova beta di WhatsApp per Android introduce le descrizioni per i gruppi : WhatsApp beta per Android riceve la funzione che permette di visualizzare la descrizione dei gruppi. L'informazione può essere visualizzata nello stesso modo in cui è possibile avere l'anteprima della lista dei partecipanti al gruppo. L'articolo La nuova beta di WhatsApp per Android introduce le descrizioni per i gruppi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nuova truffa su WhatsApp - stavolta tocca alle scarpe Adidas in regalo : Ancora una volta WhatsApp viene utilizzato per cercare di trarre in inganno gli utenti, promettendo loro scarpe in regalo in occasione del compleanno di Adidas. Come sempre si tratta di una truffa che attiva un servizio a pagamento e cerca di carpire il numero di telefono di altri utenti. L'articolo Nuova truffa su WhatsApp, stavolta tocca alle scarpe Adidas in regalo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp - una nuova App trasforma l’audio in testo Video : I messaggi audio di #WhatsApp sono sempre molto utilizzati, soprattutto dai giovani che prediligono questo metodo alla più semplice digitazione di un testo. I vantaggi di questo servizio offerto dalla piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo sono innumerevoli: è possibile condensare in pochi minuti una serie di espressioni e di contenuti che, diversamente, si impiegherebbe tempo a digitare. Le note audio sono sempre più diffuse ed ...