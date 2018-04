WhatsApp aggiornamento : arriva il widget che mostra gli stati dei contatti : arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp mobile che introduce la possibilità di attivare un widget con lo scopo di mostrare gli ultimi aggiornamenti di stato dei contattiIl widget rimane sempre presente nel centro di notifica dei widget dei dispositivi e oltre a mostrare i contatti con cui sono avvenute le ultime chat, come accadeva prema dell’aggiornamento, ora è presente l’opzione espandi per vedere gli stati aggiornatiWhatsApp ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento e due importanti novità : è ormai rivoluzione : WhatsApp, senza ombra di dubbio, è entrato nella vita quotidiana degli italiani e dei cittadini di tutto il mondo. Da quando esistono gli smartphone è praticamente impossibile farne a meno, a maggior ragione da quando è diventato totalmente gratuito. I più attenti ricorderanno che, fino a qualche anno fa, per utilizzarlo era necessario pagare un piccolo obolo. Un costo irrisorio che non ha comunque frenato l'ascesa di una piattaforma attraverso ...

Aggiornamento su WhatsApp : novità per video e messaggi vocali : Con i prossimi aggiornamenti su WhatsApp arriveranno novità per video e messaggi vocali. Ad oggi l'app è usata da più di un milione e mezzo di utenti

WhatsApp : disponibile un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile : WhatsApp, il client di messaggistica più utilizzato al mondo, ha aggiornato la propria app stabile per tutti gli smartphone Windows 10 Mobile introducendo le novità implementate nella variante beta alcune settimane fa. Con questa nuova versione numerata 2.18.44, oltre ai fix di bug, sono state aggiunte diverse nuove funzionalità; alcune sono già attive e quindi possono essere provate dagli utenti, altre invece sono nascoste/private e saranno ...

Le novità WhatsApp dell’aggiornamento beta 2.18.93 : protagoniste le GIF : Un altro aggiornamento ha colpito in queste ore WhatsApp, attraverso il rilascio della beta 2.18.93 (già disponibile attraverso il consueto canale del Play Store per coloro che risultano iscritti, o intendono farlo appositamente, al relativo programma beta della piattaforma). La maggiore novità, quella immediatamente visibile e che quindi subito salta agli occhi degli utenti, è l'introduzione di una particolare ricerca della GIF, che consente ...

WhatsApp - aggiornamento : arrivano due nuove funzioni/ E spuntano nuove "faccine" : ben 157 emoji : WhatsApp, aggiornamento: gli utenti pronti ad accogliere due novità molto interessanti. L'applicazione si arricchisce di altre due interessanti innovazioni del tutto inattese.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 21:51:00 GMT)

“Non più come state facendo”. Messaggi vocali WhatsApp - si cambia. Il nuovo aggiornamento modifica una delle funzioni più usate. E ne arriva una nuova - di quelle “wow!” - da usare ogni minuto : WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di Messaggistica istantanea più diffusa del pianeta segna un nuovo passo in avanti e presenta alcuni aggiornamenti. Novità già disponibili e che stanno incontrando il favore degli internauti e di tutti gli appassionati di tecnologia. Più rapido, veloce e decisamente più funzionale. Due, nel dettaglio sono le novità, la prima riguarda i Messaggi vocali per la piattaforma Android. Fino ad oggi per ...

WhatsApp : le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento Video : #WhatsApp torna ad essere al centro delle ultime notizie per via di alcuni nuovi aggiornamenti che faranno a breve la loro comparsa. Come bene sappiamo, l'applicazione viene costantemente aggiornata e migliorata nonostante sia gia' pienamente soddisfacente per gli utenti. I consumatori che hanno scelto l'app dal pallino verde per scambiare messaggi con i propri contatti sono infatti davvero tanti. La societa' sa bene che la concorrenza è ...

Rivoluzione gruppi WhatsApp su iPhone con descrizione : cosa cambia con aggiornamento 2.18.31 : I gruppi WhatsApp si evolvono e in meglio con l'ultimo aggiornamento 2.18.31 pensato per iPhone. Tutti i melafonini con a bordo l'applicazione, da adesso in poi, potranno beneficiare della funzione descrizione proprio nelle chat collettive, fornendo così subito informazioni utili per decidere se aderire o meno alle stesse. La funzione descrizione nei gruppi WhatsApp, lo ricordo, è stata introdotta per prima su sistema operativo Android e pure ...

Due novità per WhatsApp iPhone con aggiornamento 2.18.31 : più tempo per cancellare messaggi : Da alcune ore a questa parte è in distribuzione un nuovo aggiornamento Whatsapp, stavolta dedicato agli utenti in possesso di un iPhone, visto che dopo le novità raccontate di recente per il pubblico Windows Phone è possibile toccare con mano la patch 2.18.31 per chi ha deciso di acquistare un melafonino. Quali sono le novità che si possono sfruttare una volta portato a termine il download? Proviamo a ricapitolarle con le informazioni raccolte ...

WhatsApp - messaggi non letti : in arrivo l'aggiornamento che aumenterà il tempo per cancellarli : Le indiscrezioni sugli ultimi aggiornamenti WhatsApp WhatsApp, messaggi non letti: in arrivo l'aggiornamento che aumenterà il tempo per cancellarli WhatsApp , la più nota e usata applicazione di ...