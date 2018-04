Wagner | il fascino discreto della musicologia Tre consigli di lettura

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 aprile 2018) Richard(1813-1883) affascina da sempre i musicologi e i melomani italiani. Compositore complesso, le sue creazioni sono straordinarie non solo per la musica in sé ma anche per i riferimenti intellettuali e culturali. Su di lui, nel giro di pochi mesi, sono usciti da noi tre libri di tutto rispetto: si è grati agli editori che, nonostante le difficoltà in cui versa l’editoria scientifica, non arretrano di fronte a simili sfide. Il primo volume, Il Parsifal di: testo, musica, teologia (Torino, EDT, 2017), è di Giangiorgio Satragni, critico musicale de La Stampa e docente di Filosofiamusica nel Conservatorio di Bologna. È uno studio sull’ultima opera di(l’ermetico e suggestivo Parsifal, appunto) rappresentato per la prima volta nel 1882 a Bayreuth e poi – scaduti i trent’anni di privativa imposti dall’autore – a Bologna nel 1914. ...