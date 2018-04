Volo di 70 metri nel dirupo | diciassettenne muore con la moto da trial

18 ore - 5 film e 14500 chilometri : a bordo - in economy - del Volo più lungo al mondo : Poco prima che sul vassoio a scomparsa mi sia servita la carne, cerco di capire come sistemare i piedi. Ruoto la gamba sinistra sulla moquette di un Boeing 777 ma, adesso che ho il piede destro ...

Precipita dal viadotto dopo un Volo di 20 metri è ancora viva : E' volata giù dal viadotto della provinciale, ora è gravissima in ospedale. Il dramma si è consumato nei pressi di Paternopoli in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri ...

Cerca il selfie perfetto dalle cascate - 32enne cade e muore dopo un Volo di 30 metri : Cerca il selfie perfetto dalle cascate , 32enne cade e muore dopo un volo di 30 metri Il turista era con altri amici ad osservare lo scenario ma si è avvicinato troppo al bordo sci volo so per una foto ed è caduto nel vuoto.Continua a leggere Il turista era con altri amici ad osservare lo scenario ma […] L'articolo Cerca il selfie perfetto dalle cascate , 32enne cade e muore dopo un volo di 30 metri sembra essere il primo su NewsGo.

Si lancia dal grattacielo ma il paracadute non si apre - finisce al suolo dopo un Volo di 75 metri. E’ vivo : Svezia, Stoccolma, un base jumper si lancia dal palazzo Kungsholmen, ma un problema con l’apertura del paracadute lo fa precipitare al suolo. L’uomo, sotto lo sguardo degli amici che lo riprendevano, è precipitato al suolo da un’altezza di 75 metri. Rimanendo miracolosamente vivo. Trasportato d’urgenza in ospedale versa comunque in condizioni gravi. La polizia ha ribadito che tale pratica non è illegale, a patto che l’edificio sia legalmente ...