Volley | Semifinali Play Off | Perugia vince in volata su Trento

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Perugia vince la battaglia con Trento al tie-break e vola 2-1 nella serie! Atanasijevic e Russell in trionfo : Perugia ora è a un passo dalla Finale Scudetto: dopo 135 minuti di battaglia, in un PalaEvangelisti caldissimo e gremito all’inverosimile, i Block Devils sono riusciti a sconfiggere Trento per 3-2 (25-27; 25-13; 21-25; 25-17; 15-13) nella gara3 delle Semifinali Playoff e si sono portati in vantaggio per 2-1 nella serie. Ora gli umbri avranno l’occasione per chiudere i conti domenica prossima all’ombra del Monte Bondone ma i ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, gara3 delle semifinali scudetto di Volley maschile. Al PalaEvangelisti si gioca una partita fondamentale per il futuro della serie, ora in perfetta parità (1-1). I Block Devils cercano il successo di fronte al proprio pubblico, i dolomitici vogliono continuare a sognare e proveranno a fare saltare il fattore campo contro la corazzata di Lorenzo Bernardi. Gli umbri si affideranno ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Perugia e Trento - sfida fondamentale in gara3. Dubbi Vettori e De Cecco : Perugia e Trento, una di fronte all’altra nella gara3 della semifinale Scudetto. Oggi pomeriggio (ore 18.00) la serie entra nel vivo e una delle due squadre sbloccherà la situazione di parità che si è venuta a creare dopo i primi due incontri: sarà una partita fondamentale, vincere oggi significherebbe compiere un passo importante verso la Finale che assegnerà il tricolore. Si gioca al PalaEvangelisti, i Block Devils partiranno con i ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off : a Conegliano e Novara in campo per Gara 2 : L'ordine temporale delle Semifinali prevede che prime a scendere in campo siano Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, sabato sera alle 20.30 in diretta su Rai Sport + HD , canale58 del ...

Volley : Play Off Challenge - Gara 2 dei Quarti deciderà le semifinaliste : ROMA- Tra sabato 7 e domenica 8 aprile usciranno i nomi delle semifinaliste che si giocheranno un posto in Europa nella prossima stagione. Tre le partite in programma domani e una sfida in calendario ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off : il primo round è di Novara : LA CRONACA DEL MATCH- Starting six: Barbolini sceglie Skorupa - Egonu, Chirichella - Gibbemeyer, Piccinini - Plak, Sansonna libero. Mencarelli inizia con Orro - Piani, Stufi - Berti, Gennari - ...

Volley femminile - Semifinali Scudetto 2018 : Novara superlativa - Busto Arsizio crolla. Show di Paola Egonu - Valentina Diouf assente : Novara inizia alla grande la semifinale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Busto Arsizio per 3-0 (25-21; 25-19; 25-16) nella gara1 della serie al meglio delle cinque partite. Di fronte al proprio pubblico, le ragazze di coach Barbolini hanno fatto la differenza grazie a un sontuoso muro di squadra (11) e alla prestazione sbalorditiva della solita Paola Egonu (22 punti, 44% in attacco, 3 muri). ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off : Novara a mille - Gara 1 è sua : IL TABELLINO- IGOR GORGONZOLA Novara - UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-0 , 25-21 25-19 25-16, IGOR GORGONZOLA Novara: Plak 15, Chirichella 1, Egonu 22, Piccinini 7, Gibbemeyer 6, Skorupa 2, Sansonna , L, ,...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : spettacolo - emozioni e show. Pasqua da urlo - serie in parità : Trento inchioda Perugia - Modena sempre superiore : Le Semifinali Scudetto stanno regalando grande spettacolo agli amanti del Volley: dopo delle scoppiettanti gara1, Pasqua ha offerto uno show da Oscar e il pubblico ha potuto godersi due partite degne del migliore spot per questo sport. Non ne avevamo dubbi: Civitanova, Modena, Perugia e Trento stanno disputando dei Playoff da urlo, si sono fronteggiate a viso aperto, hanno emozionato e hanno garantito delle giocate meritevoli di nota. Dovevano ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : le pagelle di gara2. Vettori rinasce - Ngapeth da fantascienza - Zaytsev e Juantorena non bastano : A Pasqua si sono disputate le gara2 delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Modena ha battuto Civitanova 3-1, Trento ha sconfitto Perugia 3-2. Di seguito le pagelle degli uomini di spicco che sono scesi in campo. LUCA Vettori: 9. Gioca la migliore partita dell’anno nel momento più importante. Dopo le tante critiche ricevute per la pessima prestazione in gara1, l’opposto di Trento si scatena e trascina la sua ...

VIDEO Volley - Semifinali Scudetto 2018 : gli highlights di gara2! Spettacolo in Modena-Civitanova e Trento-Perugia : Pasqua si ha regalato delle bellissime gare2 delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Modena ha sconfitto Civitanova per 3-1 mentre Trento si è imposta su Perugia per 3-2: entrambe le serie sono in parità (1-1). Di seguito i VIDEO con gli highlights delle due partite odierne. (foto Roberto Muliere) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Volley : Semifinali Play Off - per Trento e Modena successi in Gara 2 : I TABELLINI- AZIMUT Modena - CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 , 25-16, 29-27, 22-25, 25-23, AZIMUT Modena: Mossa De Rezende 2, Ngapeth E. 24, Mazzone 6, Sabbi 14, Urnaut 19, Holt 7, Tosi , L, , Rossini , L, ...