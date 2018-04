Volley - Playoff Scudetto : Perugia-Trento - gara3 di semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi sabato 7 aprile si gioca Perugia-Trento, gara3 delle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Al PalaEvangelisti andrà in scena una partita fondamentale per le dinamiche della serie, ora in totale parità (1-1): entrambe le squadre hanno vinto le prime due partite in casa e oggi l’ago della bilancia si sposterà da una delle parti. Block Devils favoriti di fronte al proprio pubblico e galvanizzati dalla vittoria in Champions ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : spettacolo - emozioni e show. Pasqua da urlo - serie in parità : Trento inchioda Perugia - Modena sempre superiore : Le Semifinali Scudetto stanno regalando grande spettacolo agli amanti del Volley: dopo delle scoppiettanti gara1, Pasqua ha offerto uno show da Oscar e il pubblico ha potuto godersi due partite degne del migliore spot per questo sport. Non ne avevamo dubbi: Civitanova, Modena, Perugia e Trento stanno disputando dei Playoff da urlo, si sono fronteggiate a viso aperto, hanno emozionato e hanno garantito delle giocate meritevoli di nota. Dovevano ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : le pagelle di gara2. Vettori rinasce - Ngapeth da fantascienza - Zaytsev e Juantorena non bastano : A Pasqua si sono disputate le gara2 delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Modena ha battuto Civitanova 3-1, Trento ha sconfitto Perugia 3-2. Di seguito le pagelle degli uomini di spicco che sono scesi in campo. LUCA Vettori: 9. Gioca la migliore partita dell’anno nel momento più importante. Dopo le tante critiche ricevute per la pessima prestazione in gara1, l’opposto di Trento si scatena e trascina la sua ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : le serie sono in parità! Modena batte Civitanova - Trento fa l’impresa con Perugia in gara2 : Le Semifinali dei Playof Scudetto di Volley maschile sono in perfetta parità: 1-1 in entrambe le serie dopo le gare2 che si sono svolte oggi pomeriggio. Domenica di Pasqua davvero spettacolare, le formazioni di casa hanno sconfitto le favorite della vigilia e tengono apertissimi i conti. Si tornerà in campo il prossimo weekend per gara3. Modena ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-16; 29-27; 22-25; 25-23) e manda in visibilio i 5000 spettatori ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Pasqua con le gare2. Modena-Civitanova da urlo - Perugia per allungare su Trento : Domenica di Pasqua con la gara2 delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Si torna in campo per due incontri che risulteranno determinanti nell’economia delle due serie. Si preannunciano due sfide avvincenti ed equilibrati proprio come è successo in gara1 tra mercoledì e giovedì. Appuntamento alle ore 18.00 per due partite emozionanti. Grande attesa al PalaPanini, 5000 spettatori per il big match tra Modena e Civitanova. Il ...

Volley - Playoff Scudetto : Trento-Perugia - gara2 di semifinale. Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel e in DIRETTA LIVE scritta su OASport, non è prevista la diretta tv. DOMENICA 1° APRILE: 18.00 Diatec Trentino vs Sir Safety ...

Volley - Playoff Scudetto : Modena-Civitanova - gara2 di semifinale. Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. DOMENICA 1° APRILE: 18.00 Azimut Modena vs Cucine Lube ...

Volley - Playoff Scudetto : Modena-Civitanova - gara2 di semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi domenica 1° aprile si giocherà Modena-Civitanova, gara2 della semifinale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. In un gremito PalaPanini, i Canarini cercheranno il riscatto dopo aver perso mercoledì sera sul campo della Lube mentre i Campioni d’Italia punteranno a espugnare il campo dei rivali per volare subito sul 2-0 e ipotecare la qualificazione all’atto conclusivo. Si preannuncia una sfida altamente equilibrata e intensa ...

Volley - Playoff Scudetto : Trento-Perugia - gara2 di semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi domenica 1° aprile si giocherà Trento-Perugia, gara2 delle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Si torna in campo a tre giorni di distanza dal successo dei Block Devils al PalaEvangelisti ma questa volta i dolomitici cercheranno il colpaccio di fronte al proprio pubblico: Filippo Lanza e compagni hanno fatto capire di potersela giocare alla pari contro la corazzata di Lorenzo Bernardi e hanno tutte le carte in regola per ...

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Conegliano fa saltare il fattore campo - battuta Scandicci in gara1 : Conegliano fa subito saltare il fattore campo nelle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le Pantere, infatti, espugnano il Mandela Forum di Firenze rifilando a Scandicci un sonoro 3-0 (25-23; 25-23; 25-20). Le ragazze di coach Santarelli sono risultate più ciniche nei finali dei tre set e hanno avuto la meglio sulle toscane che, di fronte al proprio pubblico, non sono riuscite a fare la differenza. Ora le venete avranno ...

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : si parte con gara1. Novara favorita - Scandicci-Conegliano big match : I Playoff Scudetto di Volley femminile entrano nel vivo: siamo arrivati alle Semifinali, e la lotta per il tricolore è sempre più intensa. Sono rimaste le migliori quattro squadre a contendersi il titolo più ambito. Si gioca al meglio delle cinque partite (passa all’atto conclusivo chi ne vince almeno tre), nel weekend si disputerà gara 1 di entrambe le sfide. Novara vs BUSTO ARSIZIO (lunedì 2 aprile, ore 17.00): Novara parte con ...

Volley - Playoff Scudetto 2018 : Perugia e Civitanova più forti - Modena e Trento presenti. Zaytsev e Juantorena al top - opposti da urlo - Vettori crisi e addio Ngapeth : Perugia e Civitanova hanno vinto come da pronostico la gara1 delle semifinali Scudetto di Volley maschile ma hanno sofferto più del previsto: gli incontri che hanno aperto le due serie si sono rivelati scoppiettanti ed emozionanti, regalando due serate davvero da laccarsi i baffi per i tanti appassionanti. Trento e Modena si sono dimostrate degne contendenti delle due grandi favorite della vigilia, hanno tenuto testa alle annunciate corazzate e ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : le pagelle di gara1. Juantorena commovente - Zaytsev garanzia - delude Vettori - Ngapeth fugge : Si sono disputate le gara1 dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Civitanova ha battuto Modena 3-2, Perugia ha sconfitto Trento 3-1. Di seguito le pagelle degli uomini di spicco che sono scesi in campo. TSVETAN SOKOLOV: 9. Semplicemente mostruoso: le sue serie al servizio nel primo set e la grinta incredibile mostrata nel finale del tie-break permettono a Civitanova di battere Modena. L’opposto bulgaro chiude con 24 punti (4 aces, ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Perugia suda contro Trento - Atanasijevic e Zaytsev la risolvono e vincono gara1 : Perugia ha sconfitto Trento per 3-1 (25-23; 18-25; 25-23; 25-22) nella gara1 delle Semifinali Scudetto di Volley maschile. I Block Devils mostrano i muscoli di fronte al proprio pubblico del PalaEvangelisti e incominciano al meglio la serie ma hanno dovuto faticare più del previsto contro i dolomitici che hanno tenuto benissimo il campo per 122 minuti, mettendo seriamente in difficoltà i padroni di casa. A risultare decisivi sono stati gli ...