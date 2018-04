Volley | Play Off Femminili | Conegliano porta la Serie sul 2-0

Volley : A2 Maschile - Play Off : Siena stacca il pass per le semifinali : IL TABELLINO- EMMA VILLAS Siena - MAURY'S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA 3-0 , 25-20, 25-20, 25-18, EMMA VILLAS Siena: Fabroni 4, Fedrizzi 15, Spadavecchia 9, Van Dijk 15, Vedovotto 11, Melo 2, ...

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Conegliano surclassa Scandicci e vola sul 2-0 - show Fabris e Folie : Conegliano è sempre più vicina alla Finale Scudetto di Volley femminile. Le Pantere hanno sconfitto Scandicci per 3-1 (17-25; 25-19; 25-16; 25-19) nella gara2 delle Semifinali Playoff e si sono portate avanti 2-0 nella serie: ora avranno l’occasione per chiudere i conti al Mandela Forum di Firenze, in caso di sconfitta avranno poi una chance importante per festeggiare di fronte al proprio pubblico. Le ragazze di coach Santarelli sono ...

Volley : Superlega - Play Off Challenge : in semifinale va Padova : LA CRONACA DEL MATCH- Subito avanti i veneti che si portano sul 4-6 sfruttando anche due errori in attacco di Marechal e Diamantini. Col passare dei minuti lo schiacciatore francese calibra la mira e ...

Volley : Semifinali Play Off - Perugia vince in volata su Trento : IL TABELLINO- SIR SAFETY CONAD Perugia - DIATEC TRENTINO 3-2 , 25-27, 25-13, 21-25, 25-17, 15-13, SIR SAFETY CONAD Perugia: De Cecco 4, Zaytsev 15, Podrascanin 12, Atanasijevic 23, Russell 21, Anzani ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Perugia vince la battaglia con Trento al tie-break e vola 2-1 nella serie! Atanasijevic e Russell in trionfo : Perugia ora è a un passo dalla Finale Scudetto: dopo 135 minuti di battaglia, in un PalaEvangelisti caldissimo e gremito all’inverosimile, i Block Devils sono riusciti a sconfiggere Trento per 3-2 (25-27; 25-13; 21-25; 25-17; 15-13) nella gara3 delle Semifinali Playoff e si sono portati in vantaggio per 2-1 nella serie. Ora gli umbri avranno l’occasione per chiudere i conti domenica prossima all’ombra del Monte Bondone ma i ...

Volley : A2 Maschile - Play Out : il Club Italia in Gara 1 supera Catania : VIGNA DI VALLE , ROMA, - Parte subito forte il Club Italia Maschile nel Play Out contro la Messaggerie Bacco Catania che mette in palio la permanenza in A2. La squadra di Monica Cresta si è imposta ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Perugia e Trento - sfida fondamentale in gara3. Dubbi Vettori e De Cecco : Perugia e Trento, una di fronte all’altra nella gara3 della semifinale Scudetto. Oggi pomeriggio (ore 18.00) la serie entra nel vivo e una delle due squadre sbloccherà la situazione di parità che si è venuta a creare dopo i primi due incontri: sarà una partita fondamentale, vincere oggi significherebbe compiere un passo importante verso la Finale che assegnerà il tricolore. Si gioca al PalaEvangelisti, i Block Devils partiranno con i ...

Volley - Playoff Scudetto : Perugia-Trento - gara3 di semifinale. Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming sul sito della Rai. SABATO 7 APRILE: 18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Diatec Trentino , foto Valerio Origo,

Volley - Playoff Scudetto : Perugia-Trento - gara3 di semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi sabato 7 aprile si gioca Perugia-Trento, gara3 delle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Al PalaEvangelisti andrà in scena una partita fondamentale per le dinamiche della serie, ora in totale parità (1-1): entrambe le squadre hanno vinto le prime due partite in casa e oggi l’ago della bilancia si sposterà da una delle parti. Block Devils favoriti di fronte al proprio pubblico e galvanizzati dalla vittoria in Champions ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off : a Conegliano e Novara in campo per Gara 2 : L'ordine temporale delle Semifinali prevede che prime a scendere in campo siano Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, sabato sera alle 20.30 in diretta su Rai Sport + HD , canale58 del ...

Volley : Play Off Challenge - Gara 2 dei Quarti deciderà le semifinaliste : ROMA- Tra sabato 7 e domenica 8 aprile usciranno i nomi delle semifinaliste che si giocheranno un posto in Europa nella prossima stagione. Tre le partite in programma domani e una sfida in calendario ...

Volley : A2 Maschile - nel week end Gara 2 dei Quarti Play Off e Gara 1 dei Play Out : ROMA -La stagione è alla stretta finale. Nel week end si scenderà in campo per Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off e per Gara 1 dei Play Out. Le sfide verso le semifinali del torneo che laureerà ...

Volley : A2 Maschile - Quarti Play Off - Spoleto e Siena vincono in trasferta : I TABELLINI- KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE - MONINI Spoleto 1-3 , 25-23, 22-25, 23-25, 16-25, KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Acquarone 1, Colli 1, Benaglia 4, Pereira Da Silva 22, Magnani Hage 14, Elia 6, ...

Volley : Champions League - Perugia - Civitanova e Trento in campo per l'andata dei Play Off 6 : ROMA- Il calendario del Volley non concede soste alle squadre italiane più titolate. Civitanova , Trento e Perugia , tutte e tre reduci da Gara 1 e 2 delle Semifinali Play Off, mercoledì sera, ore 20.