Volley | Europei Under 18 | esordio ok per gli azzurri | travolta l' Ucraina

Volley : Europei Under 18 - per l'Italia domani l'esordio con l'Ucraina : PUCHOV , SLOVACCHIA, - La Nazionale Under 18 Maschile è pronta all'esordio che la vedrà in campo domani alle 15.00, alla STC Arena, contro l'Ucraina. Inizia in questo modo l'avventura azzurra nel ...

Volley - Europei U18 2018 : i migliori giovani pronti alla sfida - l’Italia vuole essere protagonista! : I migliori giovani del Vecchio Continente si sfideranno agli Europei U18 di Volley maschile, in programma a Zlin (Repubblica Ceca) e Puchov (Slovacchia) dal 7 al 15 aprile. Le migliori 12 Nazionali sono state inserite in due gironi da sei squadre ciascuno, si incontreranno tra di loro e le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali incrociate. L’Italia proverà a essere assoluta protagonista, i ragazzi del CT ...

Volley - Europei U18 2018 : i convocati dell’Italia per la trasferta in Slovacchia - 12 azzurrini all’assalto : Vincenzo Fanizza, CT della Nazionale Italiana U18 di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per gli Europei di categoria che si disputeranno a Zlin (Repubblica Ceca) e Puchov (Slovacchia) dal 7 al 15 aprile. Questi i 12 azzurrini chiamati agli ordini: PALLEGGIATORI: Paolo Porro, Leonardo Ferrato SCHIACCIATORI/OPPOSTI: Gianluca Dal Corso, Tommaso Stefani, Piervito Disabato, Alessandro Michieletto, Francesco Leoni, Alberto ...

Volley : Europei giovanili - si gioca a Concorezzo e Corigliano Calabro : ROMA- Si svolgeranno a Concorezzo e Corigliano Calabro i due tornei di qualificazione per gli Europei Under 19 femminile e Under 20 maschile . Dal 27 al 29 aprile le azzurrine di Massimo Bellano ...