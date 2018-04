Vivere da single? Non vuol dire essere isolati | ma liberi

vanityfair

(Di sabato 7 aprile 2018) Non inquinano di più, non sono più, non sono tristi e soli, non sono alla continua ricerca del matrimonio. Isono diversi da come li hanno descritti film, serie tv e i quadri di Edward Hopper. Eric Klinenberg, sociologo americano e professore alla New York University, nel suo libro Going Solo, li racconta felici. Mettendo insieme 300 interviste ha scoperto che iconducono una vita più attiva e soddisfacente rispetto a chi è sposato, hanno una migliore salute mentale e uno stile di vita più sostenibile dal punto di vista ambientale. I dati da cui parte la ricerca sono statunitensi, ma trovano conferme in Italia e nel resto del mondo occidentale. Nel 2016 in Italia le famiglie unipersonali sono diventate il 31,1% secondo i dati Istat. Sono più di 7 milioni e mezzo di persone. Non sono tutte giovani, poco meno della metà sono anziani, un quarto è sotto i 45 anni, e ...