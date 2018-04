Violenza sulle donne | la convenzione di Istanbul compie 7 anni Con quali risultati?

A Potenza si discute di Violenza sulle donne e femminicidio : Il prossimo 13 aprile Sinergie Lucane organizza a Potenza presso il museo nazionale Adamesteanu un evento per sensibilizzare la comunità

Violenza sulle donne - per dire cose giuste servono ‘parole giuste’ : Che le parole formino i pensieri e che ai pensieri seguano le azioni, ce lo ha ricordato lo scorso anno il video Parole d’amore di Luz: ora un libro appena uscito vuole sottolineare a chi fa comunicazione e informazione nei social e nei media che “chi parla bene ha pensato anche bene”. Quindi, per dire cose giuste è necessario anche pensarle e per pensarle occorre distinguere e scegliere con attenzione le parole che si adoperano per esprimersi, ...

Violenza sulle donne - Le Iene al fianco di una ragazza maltrattata dal fidanzato : Violenza sulle donne, Le Iene al fianco di una ragazza maltrattata dal fidanzato Una madre ha scritto al programma per cercare di salvare sua figlia da un amore malato Continua a leggere

Figliomeni (FDI) : Stop a Violenza sulle donne e femminicidi : Roma – Francesco Figliomeni, Consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Sono oltre 3.000 i casi di femminicidio in Italia dal 2000 a questi primi mesi del 2018. Un numero che lascia senza parole a cui vanno aggiunti anche tutti gli altri tipi di violenza. Da quella fisica a quella domestica, da quella psicologica a quella economica. E allora non riusciamo neanche più a tenere il conto. Infatti a ...

Cetara - ecco la panchina rossa contro la Violenza sulle donne : Approfondimenti Giornata contro la violenza sulle donne, il sindaco scopre la panchina rossa a Torrione 25 novembre 2016 Una giornata intensa e ricca di significato quella svoltasi a Cetara . Ieri ...

Violenza sulle donne - ecco l'identikit di chi maltratta : In Trentino, dal 2012 al 2017, sono stati presi in carico 109 uomini dal servizio 'Cambiamenti' per prevenire i maltrattamenti nei confronti delle donne. Il dato è stato reso noto nel corso del ...

Tante star schierate in campo per la Violenza sulle donne : Grande successo a “La Partita Mundial” che si è tenuta allo Stadio Olimpico mercoledì 21 marzo e che è andata in onda su ReteQuattro in prima serata. A vincere è stata la Squadra Resto del mondo che ha portato a casa il risultato di 5 a 3 contro l’Italia. A segnare i gol per la squadra straniera sono stati Cesar, Batistuta con una doppietta, Winter e Lucileia. Per l’Italia, invece, a segnare sono stati Lotti e Pasotti che ha tirato in rete ben ...

Paola Cortellesi - monologo sulla Violenza sulle donne/ David di Donatello : "Discriminate già nel lessico" : Paola Cortellesi apre la 62esima edizione dei David di Donatello con un monologo sulla violenza contro le donne: "Siamo discriminate già nel lessico"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:47:00 GMT)

ODCEC Milano e oltre 100 ordini di tutta Italia uniti nel contrasto alla Violenza sulle donne : Noi ne siamo consapevoli e siamo impegnati in tutta Italia in progetti di contrasto alla violenza nelle differenti forme, come attesta la presenza oggi in diretta streaming di oltre 100 ordini'. Nel ...

David al Quirinale - il cinema contro la Violenza sulle donne : Roma , askanews, - Indossavano la spilletta del movimento "Dissenso comune" contro le molestie sulle donne le attrici e gli attori invitati al Quirinale per la cerimonia di presentazione dei candidati ...

PARTITA MUNDIALl 2018 / Streaming video e diretta tv Italia-Resto del Mondo : contro la Violenza sulle donne : diretta PARTITA Mundial 2018 Streaming video e tv Italia-Resto del Mondo: orario, risultato live dell'evento benefico allo stadio Olimpico di Roma (oggi)(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:50:00 GMT)

Violenza sulle donne - il pg della Cassazione : 'Pm devono vigilare' : Il tema della Violenza sulle donne 'coinvolge l'intera società' e 'merita la massima attenzione, evitando ogni pregiudizio che finisca con il riproporre la questione di genere. Una possibile ...

Leggende del calcio e vip uniti contro la Violenza sulle donne : Leggende del calcio e vip uniti contro la violenza sulle donne Mercoledì 21 marzo 2018, Retequattro trasmetterà in prima serata dallo stadio Olimpico di Roma la sesta edizione della “Partita Mundial – Italia vs Resto del Mondo”, un evento che vedrà ex grandi giocatori e personaggi del mondo dello spettacolo sfidarsi in una partita di […]