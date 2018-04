Vincitore ed eliminato di Amici di Maria De Filippi del 7 aprile | diretta 1° serale e

optimaitalia

(Di sabato 7 aprile 2018)eddidiDedel 7lo scopriremo al termine della puntata, intorno all'1. Nell'attesa, vi aggiorniamo in tempo reale sulle prove delle due squadre.La prima puntata deldidiDe2018 si apre con la doppia corale di squadra con ospite italiano: Laura Pausini si esibisce con la squadra bianca e poi con la squadra blu proponendo due medley dei suoi brani più famosi.PRIMA FASE La squadra bianca canta con Laura Pausini: Vivimi e Tra te e il mare. Al termine della prova, la commissione interna decide quali concorrenti promuovere alla seconda fase e quali bloccare.Valentina va in seconda faseEmma va in seconda faseLuca va in seconda faseZic va in seconda faseIrama va in seconda faseDaniele non va in seconda fase per decisione di GarrisonFilippo non va in seconda fase per decisione di Alessandra ...