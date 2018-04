Vigile fuoco morto | aperta inchiesta

Incendio nel milanese - muore un Vigile del Fuoco : il suo “spirito di abnegazione e l’impegno civile un esempio per tutti” : Paolo Festa è Vigile del Fuoco effettivo e sindaco di Pieve Emanuele, la cittadina dove era pompiere volontario Pinuccio La Vigna, morto ieri spegnendo un Incendio a San Donato. “Conosco tutti i ragazzi del distaccamento – ha detto all’ANSA – e sono andato a parlare con loro. C’e’ una sensazione di disagio forte ma anche tanta voglia di andare avanti. Ragazzi che erano li’ in servizio ieri li ho trovati ...

Milano : aperta un'inchiesta sulla morte del Vigile del fuoco : Omicidio colposo e incendio colposo, al momento a carico di ignoti. Per il rogo divampato ieri sera nell'azienda di detersivi. Tutta l'area è stata sequestrata. Disposta l'autopsia sul corpo della ...

Incendio a San Donato Milanese - muore un Vigile del fuoco : il cordoglio dei colleghi e di Fontana : «Domato l'Incendio a San Donato Milanese, in corso le ultime operazioni per il completo spegnimento. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si stringe alla famiglia di Pinuccio La Vigna, il vigile ...

Vigile del fuoco morto a San Donato Milanese : inchiesta per omicidio e incendio colposi : La Procura di Milano ha aperto una indagine a carico di ignoti per l’incendio divampato ieri sera a San Donato Milanese, in un’azienda specializzata nella vendita di detersivi: l’inchiesta è per omicidio colposo e incendio colposo. L’indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Francesco Ciardi che hanno immediatamente posto sotto sequestro il capannone per consentire ai vigili del fuoco di ...

Vigile del fuoco muore nel Milanese schiacciato dal crollo di un capannone in fiamme : Un pompiere è morto durante un'operazione di spegnimento di un incendio: il cedimento improvviso di parte del tetto dell'edificio si è rivelato fatale. Il Vigile del fuoco,...

Crolla il tetto - Vigile del fuoco muore in un incendio : rabbia dei sindacati : Quando alle 21 di venerdì scatta l'allarme per un incendio in un'azienda di San Donato milanese, Pinuccio La Vigna - quarantanove anni, vigile del fuoco volontario - si è...