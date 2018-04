VIDEO Max Verstappen si schianta contro il muro in qualifica | che incidente con la Red

VIDEO Max Verstappen incredibile : spinge a mano la Red Bull ai box - problemi sulla monoposto! : Max Verstappen si è reso protagonista di un curioso episodio durante le prove libere 1 del GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale F1. La sua Red Bull ha infatti perso potenza nel corso delle prime tornate e lo ha lasciato a piedi all’ultima curva del giro. A quel punto il giovane fenomeno è sceso dalla monoposto e ha spinto la vettura a mano verso i box. Di seguito il VIDEO dell’episodio. FOTOCATTAGNI Clicca ...

Milan - maxi-scambio con il Napoli all'orizzonte? VIDEO : Il #Milan dopo la mancata vittoria nel derby potrebbe essersi messo l'anima in pace rispetto al fatto che nella prossima stagione non giochera' la Champions League. Massimiliano Mirabelli stava gia' preparando un #Calciomercato estivo fatto prevalentemente di operazioni intelligenti e low cost, ma adesso gli tocchera' probabilmente accelerare in quelle che erano le sue idee partorite senza disporre di grandi capitali. [Video] Non avere molti ...

Max Pezzali diventa direttore d’orchestra per un giorno e guida il traffico di Pavia (VIDEO) : Max Pezzali diventa direttore d'orchestra per un giorno e presenta i nuovi mezzi del servizio pubblico della città. Per l'occasione, l'artista che è nato e vive a Pavia ha calzato le vesti del direttore d'orchestra, tracciando delle improbabili figure per aria nella direzione dei conducenti dei nuovi autobus. L'immagine dall'alto restituisce il motivo per il quale Pezzali sia stato chiamato a dirigere il traffico. I mezzi si sono infatti ...

Anziano consuma rapporto intimo in Apecar con giovane rumena : maxi multa VIDEO : L'amore non ha eta': una massima che un settantanovenne di origine romagnola ha applicato alla lettera. Peccato che l'arzillo Anziano si divertisse ad effettuare le sue performance all'interno di un #Apecar ed in un luogo piuttosto frequentato. Il focoso nonno è stato sorpreso dai carabinieri mentre consumava un rapporto completo con una trentaduenne rumena. L'episodio si è verificato il 27 marzo a Cervia con l'uomo che non ha trattenuto il suo ...

La squadra di Max Allegri con la testa al Real Madrid VIDEO : La Juventus lotta su più fronti [Video]. Non solo il campionato di Serie A, anche la Champions league. Dopo #Juventus-#Milan di stasera, la squadra bianconera guidata da Massimiliano Allegri sara' impegnata nelll'andata dei quarti di finale contro il #Real Madrid, martedì 3 aprile, alle 20,45. Ritorno fissato l'11 aprile, alla stessa ora, in terra spagnola. Martedì sara' anche la volta di Siviglia-Bayern Monaco. Mercoledì 4 si giocheranno ...

Serie C : maxi-penalizzazione - fino a 16 punti in meno per una società? VIDEO : La notizia è di quelle che scuote gli ambienti, soprattutto quelli della societa' interessata. A batterla è il sito foggiacalciomania.com, secondo il quale, il prossimo 6 aprile, il Tribunale Federale Nazionale potrebbe comminare al Matera Calcio una penalizzazione di addirittura 16 punti. Il Tribunale Federale discutera' infatti il deferimento dei lucani, e per la societa' di Colummella le scadenze non rispettate potrebbero costare carissimo. ...

RITA DALLA CHIESA - IL FRATELLO NANDO RICORDA FABRIZIO FRIZZI/ VIDEO : "quando venne al maxiprocesso di Palermo" : RITA DALLA CHIESA distrutta dal dolore davanti al feretro di FABRIZIO FRIZZI: il Video delle lacrime della conduttrice che crolla tra le braccia di Mara Venier.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:57:00 GMT)

Maxi concorso Polizia Penitenziaria : 1220 posti in arrivo - ecco bando e scadenze VIDEO : Il Ministero della Giustizia ha bandito un concorso pubblico [Video] che prevede l'assunzione di migliaia di agenti di Polizia Penitenziaria, un'ottima opportunita' per tutti coloro che sognano di intraprendere un percorso lavorativo nel suddetto corpo. Sono tantissimi i posti disponibili per il Maxi-concorso che prevede l'assunzione di ben 1220 allievi agenti: andiamo a scoprire quali sono i requisiti e le scadenze stabilite per chi intende ...

Operazione Bruno/ VIDEO - maxi blitz della polizia : frodi su internet - e clonazione di carte di credito : Operazione Bruno, Video, maxi blitz della polizia: frodi su internet e clonazione di carte di credito. Sgominata una banda che operava sia in Italia quanto in Romania: ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:49:00 GMT)

Calciomercato Milan - possibile un maxi scambio con il Bayer Leverkusen VIDEO : Uno dei flop del mercato estivo del #Milan è sicuramente Nikola Kalinic, attaccante croato della Fiorentina, che è stato pagato venticinque milioni di euro, ma che certamente non ha reso secondo le aspettative. I tifosi rossonero sono stati molto delusi dall'ex calciatore della Fiorentina, tanto che ora, sui social network, invocano a gran voce l'arrivo di un bomber di razza uno come Edinson Cavani per intenderci, capace di segnare sui ...

Arriva la parodia di Nek Max Renga in Duro da Rompere in vista della Pasqua 2018 (VIDEO) : La parodia di Nek Max Renga in Duro da Rompere ci introduce alla Pasqua 2018. Il singolo del trio è stato ripreso in chiave ironica e rivisitato in vista delle prossime festività, con una dedica nemmeno troppo velata alle uova di cioccolato, troppo spesso coriacee per essere spaccate facilmente. Duro da Rompere è quindi proprio l'uovo di cioccolato, che spesso necessita di una terapia d'urto per manifestare la troppo spesso deludente ...

Maxi incendio in centro commerciale in Siberia : quasi 40 morti - decine i dispersi | Foto e VIDEO : Maxi incendio in centro commerciale in Siberia: quasi 40 morti, decine i dispersi | Foto e video Almeno 69 persone, di cui 40 bambini, sono disperse. Su Twitter circolano alcuni video che mostrano come molte persone per sfuggire alle fiamme si sono buttate dalla finestre Continua a leggere

Roma - così nasce una voragine. Ecco il VIDEO della maxi buca che si è aperta in circonvallazione Appia : Nel video pubblicato sulla pagina facebook Roma Lavora la maxi voragine che si è aperta in strada a Roma, tra due auto in sosta, sulla circonvallazione Appia. Le due macchine sono rimaste in bilico. Sul posto 4 pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno iniziato l’intervento di recupero. La voragine è larga tre metri per cinque e profonda 6 metri. Il 13 marzo scorso un’altra voragine si era aperta su circonvallazione ...

