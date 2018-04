Video Gol Benevento-Juventus 2-4 | Highlights e Tabellino Serie A 7-4-2018

lanotiziasportiva

(Di sabato 7 aprile 2018) Risultato Finale2-4: Cronaca eGol Dybala, Diabaté 31^ GiornataA 7 Aprile. Tripletta Dybala, gol di Douglas Costa e doppietta Diabaté: quando Davide per poco non riesce a bloccare Golia. Ildi De Zerbi per poco non compie il miracolo contro ladi Massimiliano Allegri. La legge del Ciro Vigorito non vale per i bianconeri che vincono per 2-4 in trasferta ma con molta, molta sofferenza. La Vecchia Signora, eppure, era riuscita dopo poco più di 15 minuti a trovare il vantaggio con Dybala, ma Diabaté aveva messo la situazione in pareggio dopo 5 minuti soltanto. Il VAR concede poi un rigore a Pjanic, che lo stesso argentino insacca per il nuovo vantaggio. E’ finita? Macché. Il solito Diabaté realizza il quinto gol in 5 partite, ma ancora una volta è un penalty a regalare il tris agli uominid di Allegri, questa volta molto ...