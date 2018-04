VIDEO F1 | il giro perfetto di Sebastian Vettel | che pole position! Highlights qualifiche

Napoli. Fa il giro del web VIDEO di 2 agenti che schiaffeggiano ragazzo. Questore : saremo rigorosi : Secondo quanto ricostruito sinora, il giovane non si sarebbe fermato a un controllo e avrebbe iniziato a scappare a piedi per poi essere bloccato da due agenti in via Santa Brigida, a pochi passi dai Quartieri Spagnoli

Un giro virtuale sulla pista di Roma VIDEO : Un giro virtuale sulla pista di Roma VIDEO La simulazione di quello che aspetta i piloti sabato 14 aprile: 21 curve e 2.860 metri Continua a leggere

Formula E - un giro di pista virtuale sul circuito romano dell’Eur – VIDEO : Per il campionato del mondo FIA di Formula E, quello delle auto sportive a batteria, sono stati scelti soprattutto circuiti cittadini. Il motivo è duplice: avvicinare “fisicamente” la gente a questo tipo di veicoli, e piazzarli nel loro habitat naturale. Ovvero quello urbano, dove c’è più bisogno di sostenibilità ambientale. Il prossimo week end, 14 e 15 aprile, si terrà a Roma la tappa italiana del campionato di Formula E: 20 ...

Giro dei Paesi Baschi - Roglic pigliatutto VIDEO : La cronometro individuale della quarta tappa ha dato un volto nuovo alla classifica generale del Giro dei Paesi Baschi. Come era previsto #Primoz Roglic ha dato una spallata agli avversari, approfittando della netta superiorita' in questa disciplina. Su un percorso velocissimo, pianeggiante e con poche curve, il vice campione del mondo della specialita' ha conquistato la vittoria di tappa e la testa della classifica generale, con il solo Julian ...

Giro dei Paesi Baschi - incidente con una macchina per Damiano Caruso VIDEO : Il Giro dei Paesi Baschi non è iniziato bene per #Damiano Caruso. Il siciliano era partito con i gradi di capitano della BMC [Video], vista anche la non perfetta condizione di Richie Porte, ma suo malgrado si è ritrovato fin da subito lontano dalle zone alte della classifica generale. Nella prima tappa Caruso ha perso quasi dieci minuti dopo essere caduto rovinosamente nella parte finale della corsa. A rendere ancora più amara quest'uscita di ...

Ufficiale : Serie C - arriva un nuovo esonero a sorpresa nel girone C VIDEO : In #Serie C le notizie non mancano mai e tra loro non mancano le sorprese. Non soltanto notizie legate al calcio giocato, ma anche alcune notizie dovute a penalizzazioni e deferimenti [Video] e ad esoneri che sono sempre di più e sono ormai oltre una ventina da inizio campionato, a conferma di quanto sia difficile questa competizione. Serie C, nuovo esonero Stavolta, un nuovo #esonero arriva per una squadra del girone meridionale del campionato ...

Ferrari - fa il giro della Rete il VIDEO della supercar 'silenziosa' a Fiorano : A regime farà il 10% delle vendite Ferrari nel mondo e avrà un feeling di guida all'altezza'. Affermazioni che, visti i tempi di sviluppo del prodotto, troverebbero un'ulteriore riscontro nel filmato ...

Audi RS4 Avant - Il giro di pista a Vairano - VIDEO : 450 CV, 600 Nm di coppia massima da 1.900 a 5.000 giri, 281 km/h di velocità massima (autolimitata) e uno 0-100 da 3,4 secondi: questi i numeri dell'Audi RS4 Avant, che abbiamo provato su Quattroruote di marzo. Come va. Sul circuito del nostro Centro Prove di Vairano ha dimostrato qualità da vera sportiva fermando il cronometro a 1'17"246 (dAvanti alla BMW M4). Per quanto riguarda il comportamento in pista, la RS4 s'inserisce bene in ...

Giro d'Italia 2018 : tappe di montagna e percorso di quest'anno VIDEO : A meno di un mese dall'inizio del #Giro d'Italia 2018 si accendono i riflettori sulla corsa rosa. A re un focus sulle tappe di montagna e il percorso che i corridori saranno chiamati a completare prima di tagliare il traguardo finale di Roma. Intanto, le emozioni del #Ciclismo non intendono arrestarsi in questo mese di aprile, dopo lo spettacolare Giro delle Fiandre [Video], che ha visto la vittoria di Terpstra: alla sua prima partecipazione ...

Giro delle Fiandre - Luke Rowe contesta la squalifica VIDEO : Il [Video] Giro delle Fiandre [Video]di #Luke Rowe si è concluso nella maniera più deludente. Il corridore del Team Sky, che sta rientrando dopo un bruttissimo incidente, si è fatto pizzicare in una manovra non consentita dal regolamento. Quando mancavano poco più di 50 km all’arrivo il britannico è passato su una pista ciclabile, zigzagando pericolosamente in mezzo al pubblico per poi rientrare in gruppo. La manovra non è consentita dal ...

Giro delle Fiandre - Vincenzo Nibali : ‘Mai visto niente di simile’ VIDEO : Non è arrivata la vittoria, che del resto era un sogno quasi irrealizzabile, ma Vincenzo Nibali [Video]ha archiviato il suo debutto al #Giro delle Fiandre con soddisfazione. Il campione siciliano è rimasto nel vivo della corsa fino quasi alla fine, muovendosi anche sul Kruisberg quando è nata l’azione vincente di Niki Terpstra. Nibali ha raccontato di essere rimasto impressionato dalla corsa, sia da un punto di vista tecnico e agonistico che per ...

Governo : al via il primo giro di consultazioni VIDEO : Inizieranno nella giornata di domani, 4 aprile, le consultazioni al Quirinale. Si dovrebbe partire dai gruppi parlamentari più piccoli, per poi prore, nella giornata di giovedì, con le forze politiche maggiori. Blocco e veti sono le parole d'ordine alla vigilia di quest'importante appuntamento, poiché tra i vari partiti al momento non è stata ancora trovata l'intesa definitiva [Video] per portare il paese fuori dalla situazione di stallo in cui ...

Giro delle Fiandre - le accuse di Peter Sagan alle altre squadre VIDEO : Ancora una volta #Peter Sagan è uscito tra i grandi delusi di una classica monumento in cui era entrato tra i favoriti principali. Il fuoriclasse slovacco della Bora ha concluso solo al sesto posto il Giro delle Fiandre [Video], ingabbiato dalla supremazia della Quickstep che ha lanciato all’attacco Niki Terpstra. Il tentativo di riaprire la corsa sul Paterberg non è riuscito a Sagan e il Campione del Mondo si è dovuto così accontentare di un ...

VIDEO Gli highlights del Giro delle Fiandre : l’attacco di Vincenzo Nibali - la vittoria di Niki Terpstra - i momenti clou : Il Giro delle Fiandre 2018 ha regalato grandi emozioni. vittoria dell’olandese Niki Terpstra, bravo a rispondere a Vincenzo Nibali e a contrattaccare, controllando poi nel finale ed evitando il rientro del gruppo dei big tra cui un deludente Peter Sagan. Di seguito il VIDEO con gli highlights del Giro delle Fiandre 2018, per rivivere tutti i momenti più importanti tra cui anche il tentativo dello Squalo. (foto ...