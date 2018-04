Veronica Peparini | marito e figli | una famiglia sotto il segno della danza

Daniele Rommelli - squadra bianca/ Le lacrime per Lauren e la gioia di Veronica Peparini (Amici 2018) : Daniele Rommelli, ballerino della squadra bianca del serale di Amici 17 tra le lacrime per Lauren Celentano e il sostegno dell'insegnante Veronica Peparini.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:44:00 GMT)

Filippo Di Crosta/ Chi è? Veronica Peparini e Alessandra Celentano lo metteranno in difficoltà? (Amici 2018) : Filippo Di Crosta, il ballerino della Squadra Bianca non è apprezzato da Veronica Peparini e Alessandra Celentano: lo metteranno in difficoltà? (Serale Amici 2018).(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:30:00 GMT)

Alessandra Celentano contro Veronica Peparini e Daniele ad Amici 2018 : Veronica Peparini si difende dalle accuse della Celentano ad Amici 17 Ad Amici 2018 c’è stata una grande discussione tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini a causa del ballerino Daniele, pupillo insieme a Luca della professoressa di Hip Hop. Daniele e Bryan, pupillo invece della Celentano, hanno aperto oggi in diretta la sfida a squadre, scelti da casa tramite la prova Vodafone Shake Remix. La coreografia di Daniele insieme ai ...

AMICI 17 / Verso il serale : duro scontro tra Vittorio e Veronica Peparini (23 febbraio) : AMICI 17 serale 2018: la fase più importante del programma prenderà il via nei primi giorni di aprile, ecco chi potrebbe esserci e chi quasi certamente non ci sarà, tutti i nomi.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:54:00 GMT)

Veronica Peparini contro la Celentano e Goodson : “Lo state affossando” : Alessandro Celentano criticata da Veronica Peparini ad Amici 17 E’ sicuramente il caso della settimana quello che ha coinvolto Luca, il ballerino voluto da Veronica Peparini in sostituzione di Vittorio, fortemente criticato da Alessandra Celentano e Bill Goodson. Come abbiamo già visto durante gli scorsi daytime andati in onda su Canale 5, Luca era stato attaccato dalla Celentano, la quale trovava il giovane ballerino troppo presuntuoso. ...

Amici 17/ Daniele vince la sfida - Veronica Peparini critica Claudia : Amici 17: il ballerino Daniele vince la sfida esterna e resta nella scuola, Veronica Peparini si scontra con la ballerina Claudia, giudicata troppo presuntuosa.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 07:26:00 GMT)

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno litigato davvero? Strani movimenti su Instagram : Andreas Muller ha litigato con Veronica Peparini? I sospetti del pubblico di Amici di Maria De Filippi si sono spostati sull'insegnante di danza: in un primo momento, molti hanno pensato che Andreas avesse lasciato Amici in seguito a una rottura con Maria e con la produzione del talent show, poi lui scrisse di tenere in considerazione solo le sue parole e non i pettegolezzi che ormai si erano diffusi in rete. In questi giorni, invece, sono sorti ...

Andreas Muller cacciato da Amici?/ Rottura (presunta) anche con Veronica Peparini : cosa è successo? : Andreas Muller cacciato da Amici? Dopo la smentita del diretto interessato sembra che qualcosa non torni nemmeno per il suo rapporto con i Peparini e con Veronica, cosa è successo?(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:35:00 GMT)