Verona | 35 tifosi Napoli denunciati

Assalto a un bar a Verona : denunciati 35 tifosi del Napoli : Per l'aggressione avvenuta in un caffè di Verona, che ha visto lo scontro tra tifoserie del Napoli e del Chievo, la polizia scaligera ha denunciato 35 tifosi campani. I fatti risalgono al 5 novembre ...

Hellas Verona - Setti parla ai tifosi : le recenti cessioni - l’addio di Toni ed il “mancato” esonero di Pecchia : Il presidente dell’Hellas Verona Setti, ha parlato in un lungo video messaggio rivolto ai propri tifosi delle recenti vicende di casa veronese. Il club versa in una situazione di classifica non certo eccelsa, ma punta a riprendersi nelle prossime Settimane tentando il tutto per tutto per raggiungere la salvezza. L’esordio ha una punta d’amarezza: “Mi dispiace, non trovo giusto che al sesto anno dal mio insediamento ci siano ...

Samp - successo per 2-0 sul Verona. Giampaolo ai tifosi : «Sostenete Alvarez» | : Rotonda vittoria per i blucerchiati, che hanno così allungato a 5 la striscia di risultati utili consecutivi

Hellas Verona - il presidente Setti scrive ai tifosi : “adesso parlo io!” : Il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha deciso di scrivere ai tifosi, chiarendo alcuni aspetti della sua gestione. Il patron dell’Hellas infatti non ha gradito alcune ‘speculazioni’ in merito all’andamento finanziario e gestionale del club veronese e dunque è passato al contrattacco scrivendo una lunga missiva ai suoi tifosi per informarli della situazione del club. “In questo momento decisivo mi sembra giusto ...

Verona - lettera aperta del presidente Setti ai tifosi : 'Scritte bugie contro di me' : ... come pochissime altre, ha fatto il bene di questa società e resterà una delle persone con cui posso dire di avere un rapporto vero in questo mondo fatto di 'furbetti' che ho anche conosciuto da ...

Roma - arrestati 21 tifosi romanisti per i disordini nel match Verona-Roma di domenica scorsa : Ventuno tifosi Romanisti sono stati arrestati per la rissa scoppiata domenica scorsa, quasi tre ore prima della partita Hellas Verona-Roma, in una strada del quartiere veronese 'Stadio'. Gli arrestati,...

Calcio : rissa tra ultras prima di Verona-Roma - Polizia arresta 21 tifosi romanisti (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’attività investigativa della Digos non si è ovviamente conclusa. Già nel corso della stessa nottata, dopo aver esaminato le immagini registrate nel corso degli scontri grazie anche alla preziosa collaborazione del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, si tentava di a

Verona-Roma - la decisione presa per i 21 tifosi giallorossi fermati prima del match : Nel pre-partita di Verona-Roma, match terminato con la vittoria dei capitolini per 0-1 con il goal di Cenzig Under dopo appena un minuto di gioco, sono andati in scena degli scontri tra le due tifoserie nelle strade adiacenti al ‘Bentegodi’. Per questo motivo sono stati fermati 21 tifosi giallorossi dalla polizia. Le forze dell’ordine nella giornata di oggi hanno deciso di rilasciare tutti i supporter fermati al quale è stato ...

Verona-Roma - scontri tra tifosi prima della partita : fermati 21 ultrà : Momenti di tensione pochi minuti prima di Verona-Roma . Le due tifoserie sono venute a contatto a circa 200 metri dallo stadio Bentegodi, scontrandosi. Come riporta Sky Sport , dopo alcuni minuti sono intervenuti gli agenti della Polizia presenti per disperdere le due frange di tifosi, fermando anche 21 romanisti . Inoltre, le forze dell'ordine hanno sequestrato ...

Verona-Roma - grande tensione prima del match : scontri tra tifosi - ecco cosa è successo : Si sta giocando il lunch match della 23^ giornata del campionato di Serie A, in campo Verona e Roma, gara importante per i rispettivi obiettivi. La partita si sblocca subito, il marcatore è Under, partenza sprint per la squadra di Di Francesco, adesso quella di Pecchia deve reagire. Nel frattempo tensione prima del match, le due tifoserie sono venute a contatto a circa 200 metri dallo stadio Bentegodi, momenti di grande tensione, poi ...

La Fiorentina crolla 4-1 contro il Verona e i tifosi contestano : Adesso per la Fiorentina è crisi. La pesante sconfitta contro l'Hellas Verona ha aperto la crisi viola e si è ampliata la contestazione dei tifosi. Poco dopo il 20' del secondo tempo i tifosi hanno ...