Verissimo | Stefano De Martino su Alessia e Jonathan | “Clima teso”

Stefano De Martino presenta Belen Rodriguez - imbarazzo a Verissimo. Lei gli manda una freccitina - lui risponde a tono : Belen a Verissimo viene presentata dall'ex marito Stefano De Martino. Il faccia a faccia è sembrato piuttosto imbarazzante, soprattutto per la showgirl argentina che ha lanciato una...

Stefano De Martino presenta Belen a Verissimo : imbarazzo e frecciatina dell'ex moglie : Belen a Verissimo viene presentata dall'ex marito Stefano De Martino . Il faccia a faccia è sembrato piuttosto imbarazzante, soprattutto per la showgirl argentina che ha lanciato una frecciatina all'...

Stefano De Martino presenta Belen a Verissimo : imbarazzo e frecciatina dell'ex moglie : Belen a Verissimo viene presentata dall'ex marito Stefano De Martino. Il faccia a faccia è sembrato piuttosto imbarazzante, soprattutto per la showgirl argentina che ha lanciato una...

Belen e Stefano - siparietto con frecciatina a Verissimo. Incredibile ma vero : Silvia Toffanin si collega con l’Isola e De Martino si presta ad introdurre in studio la sua ex moglie. Subito dopo - lei - dice quella cosa che manda in tilt i fan… : C’è poco da fare quando si parla di loro vengono sempre gli occhi a cuore e quando capitano occasioni come questa, cioè di vederli insieme, tutti i fan vanno su di giri. Tutti sperano sempre che in un modo o nell’altro e in un futuro più o meno prossimo, loro due possano tornare insieme. Belen e Stefano di nuovo riuniti a Verissimo. Merito di Silvia Toffanin, che ha chiesto all‘inviato dell’Isola dei Famosi di presentare l’ex ...

Verissimo - Stefano De Martino presenta Belen Rodriguez : imbarazzante faccia a faccia (con frecciatina) : Sebbene a distanza, il faccia a faccia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non ha mancato di creare un inedito siparietto con ironica battutina finale della showgirl all’indirizzo

Stefano De Martino presenta Belen a Verissimo : lei risponde con una frecciatina : Belen e Stefano a Verissimo di nuovo insieme grazie a Silvia Toffanin Belen e Stefano di nuovo riuniti a Verissimo. Merito di Silvia Toffanin, che ha chiesto all‘inviato dell’Isola dei Famosi di presentare l’ex moglie in studio. L’ex ballerino di Amici, anche se imbarazzato, non si è tirato indietro e ha presentato la showgirl argentina. […] L'articolo Stefano De Martino presenta Belen a Verissimo: lei risponde con ...

Verissimo/ Ospiti e anticipazioni 31 marzo : Belen e i Rodriguez - Stefano De Martino e Marco Ferri : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 31 marzo: Belen e la famiglia Rodriguez, Stefano De Martino, Marco Ferri, Margherita Buy, Edoardo Leo, Enzo Iacchetti e Antonio Albanese.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:11:00 GMT)

Stefano De Martino a Verissimo : “Mi piange il cuore - ma…” : Verissimo: Stefano De Martino torna a parlare del figlio Santiago E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E Silvia Toffanin ha subito chiamato in studio il marito della naufraga della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi Alessia Mancini. Ma non è finita qua perchè poco dopo la conduttrice si è collegata con l’Honduras per parlare con l’inviato del reality show condotto da Alessia Marcuzzi: Stefano De ...

Stefano De Martino a Verissimo. “Mi piange il cuore - ma…” : Verissimo: Stefano De Martino torna a parlare del figlio Santiago E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E Silvia Toffanin ha subito chiamato in studio il marito della naufraga della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi Alessia Mancini. Ma non è finita qua perchè poco dopo la conduttrice si è collegata con l’Honduras per parlare con l’inviato del reality show condotto da Alessia Marcuzzi: Stefano De ...

Verissimo : tra gli ospiti Stefano De Martino e Flavio Montrucchio : Stefano De Martino e Flavio Montrucchio ospiti a Verissimo Domani pomeriggio, subito dopo la fine di Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin tornerà con una nuova puntata di Verissimo, ricca di emozioni. Il rotocalco più seguito e amato del sabato pomeriggio sta vivendo un periodo davvero ricco di soddisfazioni dal punto di vista degli ascolti. L’ultima puntata ha segnato il 20,1 di share, pari a 2.013.000 spettatori (Giri di Valzer al ...

STEFANO DE MARTINO / Il saluto speciale per Giucas Casella e la confessione sulle nomination (Verissimo) : Il ballerino STEFANO De MARTINO, ospite questo pomeriggio a Verissimo, racconta l’esperienza a L’Isola dei Famosi ed in particolare il suo rituale post puntata.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Mara Venier a Verissimo critica Stefano De Martino : “Doveva spogliarsi di più all’Isola dei Famosi” : Verissimo, Mara Venier punzecchia Stefano De Martino sull’abbigliamento all’Isola dei Famosi Mara Venier ancora una volta voce del popolo. Ospite di Verissimo, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha criticato il look scelto dal nuovo inviato Stefano De Martino. Lo scorso lunedì, durante la diretta condotta da Alessia Marcuzzi, molti telespettatori hanno avuto da ridire sul look […] L'articolo Mara Venier a Verissimo ...

STEFANO ACCORSI/ “L’Italia? Meglio di quello che pensiamo” (Verissimo) : STEFANO ACCORSI apre alla possibilità in futuro di condurre il Festival di Sanremo. L’attore si sentirebbe contrariato in caso di una eventuale vittoria di Berlusconi alle politiche.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 10:34:00 GMT)

STEFANO ACCORSI/ Condurre Sanremo? Perchè no... (Verissimo) : STEFANO ACCORSI apre alla possibilità in futuro di Condurre il Festival di Sanremo. L’attore si sentirebbe contrariato in caso di una eventuale vittoria di Berlusconi alle politiche.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 06:15:00 GMT)