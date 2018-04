Vento anti casta sul nuovo governo La prima cosa da fare? Via i vitalizi

Calcio - anticipo BeneVento-Juventus 2-4 : 17.08 Testa-coda col brivido.Contro ogni previsione, la Juventus fatica a Benevento nell'anticipo della 32.ma giornata di serie A e passa 4-2 dopo esser stata raggiunta due volte dall'ultima in classifica. Dybala segna una tripletta e sale a 21 gol in campionato. Al 16' Dybala fulmina Puggioni con un sinistro a girare.Pari Diabaté su cross di Guilherme (24'). A fine primo tempo, rigore Juve col Var (fallo di Djimsiti su Pjanic), Dybala ...

"Il nuovo ospedale a Padova est non serve ai cittadini! Quello che serve è garantire il diritto alla salute ". InterVento Prc Padova : ... che si può ammodernare l'esistente, su cui ancora si continuano a spendere montagne di soldi, mantenendo, come fanno in molte città, in Italia e nel mondo, i servizi sanitari vicini ai cittadini. La ...

BeneVento-Juventus in tv - dove vedere la diretta streaming dell'anticipo : Allegri Benevento-Juventus in diretta tv e streaming Benevento-Juventus in diretta su Premium Sport HD alle ore 15.00, telecronaca: Pierluigi Pardo. Commento tecnico: Aldo Serena; telecronaca ...

Ivrea - all’eVento dell’associazione Casaleggio anche l’ex ministro Pd Bray e il magistrato antimafia Di Matteo : Non solo volti storicamente vicini al Movimento 5 stelle, ma anche l’esponente Pd ed ex ministro alla Cultura Massimo Bray e il magistrato antimafia Nino Di Matteo. La seconda edizione di “Sum#02-Capire il futuro“, la manifestazione organizzata dall’associazione Gianroberto Casaleggio a Ivrea sabato 7 aprile, sarà l’occasione per i 5 stelle per parlare di futuro, mentre a Roma le trattative per la formazione del ...

Parigi-Roubaix 2018 : Belgio spaVentoso per qualità e quantità : Le pietre della Parigi-Roubaix sembrano essere il campo gara perfetto per i belgi: le strade di casa, il trampolino di lancio per un’ondata clamorosa di trionfi. Sono ben dodici nel Nuovo Millennio per la nazionale belga: Museeuw nel 2000, Van Avermaet nel 2017 ad aprire e chiudere le edizioni recenti dell’Inferno del Nord. Anche quest’anno è sicuramente il Paese favorito per trionfare nel Velodromo: un’abbondanza ...

BeneVento tanti assenti per match Verona : ANSA, - Benevento, 3 APR - L'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi ha convocato ventisei calciatori per il match di domani pomeriggio col Verona. I giallorossi saranno in formazione rimaneggiata: ...

JOHN HARRISON - CHI È L'INVentoRE DEL CRONOMETRO MARINO/ Galileo Galilei e Amerigo Vespucci l'anticiparono : Più di trecento anni fa nacque L'INVENTORE del CRONOMETRO MARINO, JOHN HARRISON. Andiamo a scoprire chi era e per quale motivo è diventato tanto famoso.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Un posto al sole anticipazioni : CLAUDIO - SANDRO e… un eVento improvviso! : Le trame della soap Un posto al sole legate al clan Ferri – Sartori si arricchiranno nei prossimi giorni di nuovi sviluppi, con una sorta di “evento improvviso” destinato a creare scompiglio. Grazie alle nuove anticipazioni, vediamo cosa succederà. Spoiler Un posto al sole: Filippo gioca troppo denaro on line… Iniziamo da Filippo (Michelangelo Tommaso), che apparirà sempre più preso dalla sua attività di trading on line ...

Stadio Tomaselli - interVento dell'assessore Campione : 'Il problema dello sport non è l'impiantistica' : Sosteniamo che a Caltanissetta il problema dello sport non è l'impiantistica ma avere la capacità, tutti insieme: società, realtà imprenditoriali, sponsor, politica, senza differenze di colori, ...

Girolamo Li Causi - il comunista che “inventò” l’antimafia. E andò a parlare nella piazza del boss (che gli fece sparare) : “Non è vero. È falso, è falso“. È 16 settembre del 1944 e don Calogero Vizzini, lo storico boss di Cosa nostra, è nervoso. nella piazza di Villalba – il suo regno da mille e poco più anime nel cuore agricolo della Sicilia, sole che brucia le campagne e contadini piegati al padrone dalla violenza dei mafiosi – i comunisti si sono permessi di venire a tenere un comizio. Anzi non i comunisti: il numero uno del Partito ...

Antisemitismo in Europa - quel 'Vento revisionista' diventato mainstream : Ma gli episodi di cronaca degli ultimi giorni , una bambina tedesca a Berlino è stata picchiata perché ebrea, la sede dell'associazione di studenti ebrei della Sorbona è stata saccheggiata, le ...

Linea Verde…va in città – Ventottesima puntata del 31 marzo 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a Livorno. 28° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in […] L'articolo Linea Verde…va in città – Ventottesima puntata del 31 marzo 2018 – ...

Blizzard anticipa un nuovo eVento Uprising per Overwatch : Ormai lo sappiamo, quando Blizzard vuole svelare qualcosa di nuovo per Overwatch, l'annuncio è sempre preceduto da una serie di indizi pubblicati sul profilo Twitter ufficiale del gioco. Come riporta VG24/7, nella giornata di ieri è apparso un misterioso messaggio che fa riferimento all'operazione King's Row Uprising, quello che è probabilmente il nuovo evento di Overwatch in arrivo il prossimo 10 aprile.Anche questo evento dovrebbe essere ...

Monguzzo - sVentola la bandiera di Salò Proteste di antifascisti e Anpi : La bandiera della Repubblica sociale italiana sventola in cima al pennone di un giardino che appartiene a un pensionato di Monguzzo. Alla denuncia dell'Osservatorio democratico sulle nuove destre di ...