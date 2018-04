Vela | Princesa Sofia 2018 | Flavia Tartaglini chiude al terzo posto nell’RS | X! Lorenzo

Vela - Princesa Sofia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti trionfano nel Nacra 17 con un giorno d’anticipo! Domani le Medal Race : La penultima giornata del Trofeo Princesa Sofia ha già visto assegnati ben cinque titoli. Tra questi quello del Nacra 17, vinto da Ruggero Tita e Caterina Banti. I due velisti azzurri Domani parteciperanno comunque alla Medal Race ma sono già certi di chiudere la classifica al primo posto, potendo contare su un margine di 34 punti sui secondi, i britannici Ben Saxton e Nicola Boniface (35 contro 69). A fare la differenza è stato il parziale di ...

Vela - Princesa Sofia 2018 : ancora in testa Ruggero Tita e Caterina Banti. Che giornata per Flavia Tartaglini! : Quarta giornata del Trofeo Princesa Sofia 2018. Ci si avvicina alla disputa delle Medal Races, in programma sabato, con le flotte già divise in Gold e Silver Fleet. 49er Jacopo Plazzi e Andrea Tesei navigano in 16esima posizione. Oggi hanno recuperato grazie al 2° posto della terza regata, preceduto però da un 12° e un 20° piazzamento. Il loro totale al momento è 119. Sono invece al 18° posto Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (121.4, ...

Vela - Princesa Sofia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti si riprendono la vetta! Risalgono Alessio Spadoni e Flavia Tartaglini : Terza giornata di regate alla 49esima edizione del Trofeo Princesa Sofia. Oggi c’è stato finalmente un vento consistente, di circa 18 nodi, non offrendo quindi alcun problema allo svolgimento delle regate. In alcune classi sono già cominciate le fasi finali con la flotta divisa in gold e silver fleet. 49er Tre equipaggi italiani in Gold Fleet. I miglior fin qui sono Jacopo Plazzi e Andrea Tesei, al 20° posto con 85, anche a causa di una ...

Vela - Princesa Sofia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti scivolano in seconda posizione. Bene Alessio Spadoni : seconda giornata del Trofeo Princesa Sofia 2018. Nella Baia di Maiorca, in Spagna, le condizioni meteo sono state ottime per tutto il giorno, consentendo lo svolgimento regolare del programma. 49er Tre prove per gli equipaggi maschili. I migliori italiani rimangono Jacopo Plazzi e Andrea Tesei, 17esimi, bravi a recuperare con un 2° e un 7° posto dopo la penalità subita in partenza nella prima regata. I due hanno 34 punti e subito alle loro ...

Vela - Princesa Sofia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti in testa nel Nacra 17. Più indietro gli azzurri nelle altre classi : Partito quest’oggi il trofeo Princesa Sofia: a Palma di Maiorca il meglio della Vela mondiale nelle classi olimpiche si sfiderà per tutta la settimana in vista delle Medal Race di sabato 7 aprile. In otto classi sono in gara ben 47 equipaggi italiani: i migliori, al termine della prima giornata di gare sono Ruggero Tita e Caterina Banti, in testa nel Nacra 17 dopo tre prove. Sono due infatti punti netti degli azzurri, che hanno vinto due ...

Vela - Princesa Sofia 2018 : mancherà Francesco Marrai ma l’Italia è pronta a dire la sua. Flavia Tartaglini e il Nacra 17 le punte : La stagione della Vela olimpica prosegue con uno dei trofei più prestigiosi del circuito mondiale, il Princesa Sofia di Maiorca. La 49esima edizione sarà la più grande di sempre, con più di 1000 atleti e oltre 800 imbarcazioni, divise tra le varie classi. Tra le 64 nazioni rappresentate anche l’Italia, che si presenterà con una flotta ricchissima e pronta a dire la sua. Quest’anno non ci sarà Francesco Marrai, che lo scorso anno ...

Vela - Trofeo Princesa Sofia 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Al momento non ci sono notizie ufficiali circa la trasmissione in streaming dell'evento ma non mancheremo di comunicare eventuali aggiornamenti. Su OA Sport troverete il riassunto e i risultati di ...