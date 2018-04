Vaticano - Il Papa incontra i Missionari della misericordia

Vaticano - Papa Francesco e l'ombra della profezia di Malachia. Antonio Socci : 'Spunta il nome di Bergoglio' : Secondo gli interpreti non è detto che la profezia di Malachia prospetti la fine del mondo per la nostra epoca. Di sicuro però paventa " dopo Gloria olivae , Benedetto XVI, - una sorta di fine della ...

Le parole del papa sull’inferno - oltre le smentite del Vaticano : Il papa avrebbe detto a Eugenio Scalfari che non esiste l’inferno. La sala stampa del Vaticano ha smentito. Ma quelle parole non sono così lontane dalle idee di Francesco. Leggi

Vaticano - papa Francesco e il dialogo con l'islam : l'ultimo brutto sospetto : La storia ha insegnato come tutti i tentativi di riconciliazione tra il mondo cristiano e quello islamico siano falliti miseramente. Lo ricorda sul Giornale Giancarlo Mazzucca che assieme a Stefano Girotti ha dato alle stampe con Mondadori il libro 'Noi fratelli', al ...

Stasera in Vaticano la veglia di Pasqua del Papa : Stasera in Vaticano Papa Francesco celebrerà la messa della veglia di Pasqua. Ieri sera alla Via crucis in un Colosseo superblindato ha biasimato il mondo divorato dal profitto e invitato a "sfidare l'...

Vaticano-CINA/ Il viaggio di Kim a Pechino annuncia quello di Papa Francesco : Il dialogo tra Cina e Santa Sede è in una fase decisiva. Ora in Asia la politica va di fretta e il dossier vaticano non è separato dagli altri.

Papa Francesco - Vaticano smentisce ancora Scalfari : “Nessuna intervista - non sono le parole del Santo Padre” : Il Vaticano smentisce Eugenio Scalfari. “Il Santo Padre Francesco – afferma un comunicato della sala stampa della Santa Sede – ha ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano La Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista. Quanto riferito dall’autore nell’articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal Papa. ...

Gabrielli al Papa - Isis "minaccia incombente". Preoccupa l'attenzione della propaganda jihadista su Italia e Vaticano : L'Isis costituisce per l'Italia, il Papa e il Vaticano una minaccia "incombente". Sono parole del capo della Polizia Franco Gabrielli, ricevuto dal Pontefice insieme agli agenti dell'Ispettorato di Polizia presso il Vaticano per gli auguri di Pasqua."Gli uomini e le donne della Polizia di Stato, che concorrono alla sua sicurezza, continueranno a garantire la sicurezza di questa Sede Santa e della Sua persona e di questa straordinaria grande ...

Vaticano - perché le dimissioni di Viganò sono la prima vera sconfitta di Papa Francesco : Le dimissioni di monsignor Dario Edoardo Viganò sono la prima seria sconfitta che Papa Francesco subisce rispetto al Sistema-Curia. Se nel giugno del 2017 il pontefice argentino aveva gestito sovranamente la prova di forza del siluramento del cardinale Mueller, apparendo come chi con una parola sola rovesciava dal piedistallo chi osasse sfidarlo, questa volta si è manifestato il contrario. Il peso della situazione si misura con le parole stesse ...

Vaticano - vescovi e cardinali disertano la presentazione del libro di papa Francesco “Dio è giovane” : In Vaticano il day after le dimissioni di monsignor Dario Edoardo Viganò da prefetto della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede ha registrato strascichi importanti. Appena 25 persone hanno assistito alla presentazione del nuovo libro intervista di papa Francesco, Dio è giovane, scritto a quattro mani con Thomas Leoncini, pubblicato da Piemme in una coedizione con la Libreria Editrice Vaticana. All’evento organizzato a due passi dal ...