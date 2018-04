Vaticano | arrestato per possesso di pedopornografia l’ex consigliere a Washington

Pedofilia - monsignore arrestato in Vaticano : Città del Vaticano, 7 apr. , AdnKronos, - "Questa mattina, su proposta del Promotore di Giustizia, il giudice istruttore del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha emesso un mandato di ...

Pedofilia : arrestato in Vaticano ex addetto Nunziatura - Monsignor Capella : ANSA, - CITTA' DEL Vaticano, 7 APR - Questa mattina, su proposta del Promotore di Giustizia, il Giudice Istruttore del Tribunale del Vaticano ha emesso un mandato di cattura a carico di mons. Carlo ...

Pedofilia - Vaticano : arrestato mons. Capella : Città del Vaticano, 7 apr. , askanews, 'Questa mattina, su proposta del Promotore di Giustizia, il Giudice Istruttore del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha emesso un mandato di cattura ...

Pedofilia : arrestato in Vaticano ex addetto Nunziatura : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Pedofilia - vescovo arrestato in Vaticano : "Questa mattina, su proposta del Promotore di Giustizia, il giudice istruttore del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha emesso un mandato di cattura a carico di mons. Carlo Alberto ...

Vaticano - arrestato monsignor Capella per pedopornografia : Il monsignor Carlo Alberto Capella è stato arrestato per pedopornografia. Questa mattina, su proposta del Promotore di Giustizia, il Giudice Istruttore del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha emesso un mandato di cattura a suo carico. Il provvedimento è stato eseguito dalla Gendarmeria Vaticana. L'imputato è detenuto in una cella della caserma del Corpo della Gendarmeria, a disposizione ...

Pedopornografia - arrestato in Vaticano ex funzionario della Nunziatura di Washington monsignor Carlo Alberto Capella : monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington, è stato arrestato per pedofilia. Il provvedimento è stato eseguito dalla Gendarmeria Vaticana....