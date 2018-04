Vaticano | arrestato per pedofilia un monsignoreex funzionario della Nunziatura di

Pedofilia : arrestato in Vaticano ex addetto Nunziatura - Monsignor Capella : Questa mattina, su proposta del Promotore di Giustizia, il Giudice Istruttore del Tribunale del Vaticano ha emesso un mandato di cattura a carico di mons. Carlo Alberto Capella, ex funzionario della ...

Pedofilia - arrestato in Vaticano l'ex addetto alla Nunziatura di Washington : Nuovo terremoto in Vaticano. Su proposta del promotore di giustizia, il giudice istruttore del tribunale della Santa Sede ha fatto catturare monsignor Carlo Alberto Capella, l'ex funzionario della Nunziatura apostolica di Washington che lo scorso settembre aveva ricevuto un mandato d'arresto a Ottawa, in Canada. L'accusa è pesantissima: detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina dalla ...

