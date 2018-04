Valle d' Aosta | valanga a Pila | 2 sciatori morti | altri 2 estratti vivi

Una valanga ha travolto diversi sciatori vicino a Pila - in Valle d’Aosta : Sabato mattina c’è stata una valanga a Pila, una località sciistica in Valle d’Aosta: secondo il sito Aostasera ha travolto almeno cinque sciatori che stavano facendo una gita di sci alpinismo, fuori dalle piste. Due di loro sarebbero già stati estratti The post Una valanga ha travolto diversi sciatori vicino a Pila, in Valle d’Aosta appeared first on Il Post.

Valle d’Aosta : stanziati altri 4 - 4 milioni per programma di Sviluppo rurale : Proseguono i pagamenti del programma di Sviluppo rurale alle aziende agricole valdostane relativamente alle misure a superficie (indennità compensativa e misure agroambientali). Anche a seguito dell’attività di collaborazione che l’Assessorato dell’Agricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta ha intrapreso con l’Associazione Allevatori Valdostani (AREV), la Coldiretti e la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), nei ...

Spese gruppi consiliari Valle d'Aosta - Cassazione conferma 13 condanne - AostaOggi.IT : AOSTA. Due assoluzioni "perché il fatto non sussiste" e tredici condanne confermate. Si è concluso in Corte di Cassazione il processo per i politici, quasi tutti ex consiglieri regionali, coinvolti ...

Il Paese dei troppi campanili scorda sempre la Valle d'Aosta : Una coalizione anche per le Olimpiadi. Tre contro tutte. Milano, Torino e Cortina sono le nostre candidate per i Giochi invernali del 2026. Sorelle d'Italia per sfidare le sei rivali, l'austriaca Graz,...

M5S - prima donna alla Camera per la Valle d'Aosta Video : In quello che ormai è uno scenario politico in continuo mutamento, il Movimento 5 Stelle mette a segno un colpo non da poco, in una regione che da sempre si è distinta per una politica rivolta esclusivamente a se stessa e ai suoi personali interessi. Elisa Tripodi prima eletta alla Camera dei Deputati Sembrerebbe quasi che gli italiani, oggigiorno, possano iniziare a considerare certi cliché come superati. In un paese libero e democratico non ci ...

M5S - prima donna alla Camera per la Valle d'Aosta : In quello che ormai è uno scenario politico in continuo mutamento, il Movimento 5 Stelle mette a segno un colpo non da poco, in una regione che da sempre si è distinta per una politica rivolta esclusivamente a se stessa e ai suoi personali interessi. Elisa Tripodi prima eletta alla Camera dei Deputati Sembrerebbe quasi che gli italiani, oggigiorno, possano iniziare a considerare certi cliché come superati. In un paese libero e democratico non ci ...

Le elezioni non finiscono mai - ad aprile-maggio al voto Molise - Friuli e Valle d'Aosta : Il 2018 sarà ricordato come l'anno elettorale per eccellenza. Le politiche del 4 marzo hanno rivoluzionato la geografia politica italiana. Lo stesso giorno si sono tenute le regionali in Lazio e Lombardia. Il 22 aprile ci saranno le regionali in Molise,