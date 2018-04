Valentino Rossi - GP Argentina 2018 : “Con l’asciutto c’è da divertirsi - il passo è buono. Con il bagnato… Oggi problemi con le gomme : Valentino Rossi scatterà in undicesima posizione nel GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Il Dottore, però, sembra essere abbastanza tranquillo in vista della gara e anzi sembra essere abbastanza ottimistica. Il centauro di Tavullia confida nella resa della sua Yamaha come ha affermato nelle dichiarazioni riportate da Eurosport: “Secondo me è stata la scelta giusta fare le qualifiche con le rain, quando montiamo le ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Marc Marquez favorito in gara? Andrea Dovizioso e Valentino Rossi - missione rimonta. E un occhio al cielo… : Una cosa è certa: sarà una gara tutta da vivere e dove potrebbe succedere di tutto. Il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP, si preannuncia quantomai appassionante e imperdibile: la pioggia abbattutasi sul circuito di Termas de Rio Hondo ha stravolto le qualifiche e ha rivoluzionato la griglia di partenza, mutando tutti i valori in campo. Le previsioni meteo annunciano una concreta possibilità di acqua anche per la giornata di ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2018 in DIRETTA : qualifiche. Valentino Rossi sfida Marquez - Dovizioso spera nella pioggia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Argentina 2018, prova valida per il Mondiale MotoGP. Parte la caccia alla pole position sul tracciato di Termas de Rio Hondo, oggi scopriremo quale sarà la griglia di partenza della gara in programma domani. Rischio pioggia in questa zona del Paese che potrebbe davvero rimescolare tutte le carte in tavola. Marc Marquez sembra essere il grande favorito della vigilia, Andrea ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Marc Marquez domina sul bagnato - Dovizioso e Valentino Rossi indietro : Marc Marquez ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Argentina, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è risultato il migliore con il tempo di 1:48.896, sette decimi rispetto a un ottimo Zarco e addirittura un secondo meglio di Bautista e Abraham che con l’acqua non hanno difficoltà. Andrea Dovizioso nono a 1.5 secondi, Valentino Rossi undicesimo a 1.8 secondi. prove libere 3 GP Argentina 2018 – ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2018 in DIRETTA : prove libere 3 - sabato 7 aprile - . Marquez primo anche su pista bagnata. Valentino Rossi 11°. ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d'Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 15.55 , ...

MotoGp - In Argentina Valentino Rossi meglio di Maradona : eretta una statua in suo onore [VIDEO] : Rossi come al solito si mostra davvero grato di quello che i suoi fan di tutto il mondo sono in grado di dimostrargli. > PER VEDERE IL VIDEO CLICCA QUI <

Valentino Rossi - GP Argentina 2018 : “Importante stare nei dieci - sono contento del passo gara” : Valentino Rossi ha ottenuto dei riscontri positivi nelle prove libere del GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è riuscito a rimanere in scia ai migliori sul circuito di Termas de Rio Hondo dove negli ultimi tre anni è riuscito sempre a fare la differenza. Al termine della doppia sessione il centauro di Tavullia ha analizzato la situazione come riporta la Gazzetta dello Sport: “Era importante stare nei dieci, ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Marc Marquez fa il vuoto nelle libere - Valentino Rossi fatica - Andrea Dovizioso affonda : Lo si era detto in sede di presentazione: in Argentina (seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP) Marc Marquez vorrà rispondere presente su uno dei tracciati che gradisce maggiormente. Detto, fatto! nelle prime prove libere, sul circuito di Termas de Rio Hondo, lo spagnolo ha incantato per la velocità messa in mostra lungo il tracciato sudamericano. Nel corso delle seconde prove libere, il Cabronçito ha dato un saggio della sua classe, provando ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Marquez in testa - Dovizioso ultimo - Valentino Rossi settimo : Marc Marquez ha siglato il miglior tempo nel secondo turno di prove libere valide per il GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda ha fatto registrare un notevole 1:39.395, rifilando così 4 decimi di distacco a Cal Crutchlow e addirittura 9 a Tito Rabat. Tutti gli altri rivali sono sprofondati oltre il secondo di distacco: Andrea Iannone quarto davanti a Dani Pedrosa, Maverick Vinales e Valentino Rossi. ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Daniel Pedrosa sfreccia nelle prime prove libere. I big si nascondono - 7° Valentino Rossi : C’è il graffio di Daniel Pedrosa (Honda) nelle prime prove libere della MotoGP nel GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo. In ombra per tutta la sessione, lo spagnolo ha montato la gomma da tempo nel finale, stampando un ottimo 1’40″303, appena 42 centesimi meglio del britannico Cal Crutchlow, a conferma dell’ottimo feeling della Honda con il circuito sud-americano. Brillante terza piazza per Andrea Iannone, a lungo ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Daniel Pedrosa davanti a tutti. Marquez - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Daniel Pedrosa ha firmato il miglior tempo delle prove libere 1 del GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo della Honda ha battuto un colpo e precede tutti in 1:40.303, 42 millesimi meglio rispetto a Crutchlow e 83 millesimi meglio nei confronti di Andrea Iannone, scatenato in sella alla sua Honda. Gli altri big si sono coperti: Marc Marquez sesto, Valentino Rossi settimo, Andrea Dovizioso ottavo tutti tra i cinque e ...

MotoGp - In Argentina tutti pazzi per Valentino Rossi - il Dottore come una rockstar : 'mi baciavano le mani' [VIDEO] : Valentino Rossi star indiscussa in Argentina: il Dottore accolto in maniera calorosissima all'aeroporto ieri sera E' ufficialmente iniziata la settimana del secondo appuntamento della stagione 2018 di ...

MotoGP Valentino Rossi - GP Argentina 2018 : “Siamo sempre andati bene. Fondamentale che le gomme funzionino” : E’ tempo di presentazione del secondo round del Mondiale 2018 di MotoGP, sul circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina), e Valentino Rossi non si è tirato di certo indietro, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella conferenza stampa canonica del giovedì. “In Qatar abbiamo fatto un bel lavoro. Nel corso delle prove siamo migliorati e mi aspetto qui di fare una bella gara – le prime parole di Valentino – ...