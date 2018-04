VALENTINA VERDECCHI Chi è? Le lacrime per suo figlio Thomas e la critica di Heather

ALESSANDRA CELENTANO VS VALENTINA VERDECCHI/ Lite al Serale di Amici 2018 : "Sei la parodia di una ballerina" : ALESSANDRA CELENTANO vs VALENTINA VERDECCHI: Lite al Serale di Amici 2018? Il tango della “discordia”... Le ultime notizie sulle tensioni tra la prof e la balleria in vista della puntata(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:58:00 GMT)

VALENTINA VERDECCHI e il figlio Thomas : la vita della ballerina di Amici : Valentina Verdecchi, ballerina di Amici: l’amore della sua vita è suo figlio Thomas Valentina Verdecchi (età 24 anni) di Amici ha un figlio di 5 anni, Thomas. Le sue priorità sono cambiate da qualche anno, proprio da quando ha messo al mondo il piccolo Thomas. Non è stato semplice i primi tempi, siccome aveva soli […] L'articolo Valentina Verdecchi e il figlio Thomas: la vita della ballerina di Amici proviene da Gossip e Tv.

VALENTINA Verdecchi/ Chi è? Dopo la Celentano presa di mira anche da Heather Parisi? (Amici 2018) : Valentina Verdecchi, Dopo Alessandra Celentano presa di mira anche da Heather Parisi? Tutto pronto per il Serale Amici 2018 e di lei si dice che potrebbe essere la prima eliminata.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 08:15:00 GMT)

VALENTINA VERDECCHI eliminata da Amici 2018? Anticipazioni prima puntata Serale : Sarà Valentina Verdecchi l'eliminata della prima puntata del Serale di Amici 2018? Anticipazioni non ne abbiamo, né noi né nessun altro ovviamente, perché il ritorno alla diretta permetterà agli appassionati del talent show di godersi lo spettacolo senza sapere cosa sta per accadere, e di conseguenza stupirsi o meno delle eliminazioni. Noi parliamo di previsioni, di impressioni e di ipotesi, di sensazioni che ci portano a pensare chi potrebbe ...

Concorrenti ammessi serale di Amici 17/ Chi sono : VALENTINA VERDECCHI si unisce a Lauren e Einar? : Chi accederà al serale di Amici 17? La diretta di questo pomeriggio potrebbe aprire la porta ai primi nomi dei ragazzi che quest'anno vedremo nell'ultima fase(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 16:05:00 GMT)

VALENTINA VERDECCHI vs Bryan/ Amici 17 - "Sei una bruttissima persona - falsa" : il ballerino scoppia in lacrime : Valentina Verdecchi contro Bryan ad Amici 17. La ballerina sbotta dopo la puntata: "Sei una bruttissima persona, falsa"; il ballerino ha una crisi e scoppia in lacrime(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Eliminati Amici 2018 sabato 27 gennaio : Luca Vismara e VALENTINA VERDECCHI a rischio! : E non mancano nemmeno questa volta le anticipazioni di sabato 27 gennaio di Amici 2018. Chi saranno gli Eliminati? Questa è la domanda che si pongono tutti i telespettatori, visto che è sempre costretto ad abbandonare la scuola almeno un concorrente: nell'ultima puntata non è avvenuta nessuna eliminazione per via del destabilizzante provvedimento disciplinare, che è costato caro al ballerino Nicolas De Souza (mentre Vittorio è finito in sfida ...