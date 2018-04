Valanghe | seconda slavina in Valle d’Aosta | nessuna persona coinvolta

meteoweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018) Ind'Aosta il rialzo termico registrato in queste ore ha causato unavalanga, oltre a quella di Pila: lasi è staccata in Valgrisenche in località Prariond, riversandosi sulla strada regionale, attualmente interrotta. I rilievi effettuati con sonde e metal detector dale del Corpo forestale valdostano e del Vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone coinvolte. In corso le operazioni di sgombero della strada.