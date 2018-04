Valanghe | il parere dell’esperto | “Attenzione a rialzi termici e quantità di neve” 

meteoweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018) Temperatura edi neve: prima di una gita di scialpinismo o di una discesa free-ride sono questi i due elementi da studiare nel dettaglio. E’ questo l’unico deterrente per gli incidenti in montagna, secondo Adriano Favre, direttore del Soccorso alpino valdostano, uno dei massimi esperti in Italia di sicurezza in alta quota. Favre non vuole commentare ciò che è accaduto oggi sotto il colle Chamolè dove hanno perso la vita due scialpinisti travolti da una valanga e altre due persone sono rimaste ferite (“c’e’ un’inchiesta in corso”), ma si limita a suggerire due elementi di valutazione: “Ladi neve è ancora rilevante sulle nostre montagne e le temperature oggi si sono rivelate un po’ più alte”. “Ci avviamo verso una fine di stagione molto bella dal punto di vista dell’innevamento – aggiunge la ...