Valanga Pila | vittime un 28enne e un 52enne | emergono i primi dettagli sulla dinamica

meteoweb.eu

: #Valanga a #Pila (#Aosta), travolti almeno 5 sciatori, due sono stati estratti vivi - Agenzia_Ansa : #Valanga a #Pila (#Aosta), travolti almeno 5 sciatori, due sono stati estratti vivi - Agenzia_Ansa : Valanga a Pila (Aosta), travolti sciatori - tgrvda : Il fronte della #valanga di questa mattina a #Pila che ha travolto il gruppo di scialpinisti di Pietramora provinci… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Una delledelladiin Val d’Aosta è ilRoberto Bucci di Faenza (Ravenna). Il giovane lavorava come istruttore in una palestra della sua città. Grande appassionato di sport, tra cui arrampicata, aveva conseguito la laurea in Scienze Motorie, con specializzazione, tra Bologna e Roma. La seconda vittima dellacaduta oggi a, in Valle d’Aosta, e’ Carlo Dall’Osso, 52 anni, di Imola. Faceva parte di un gruppo di 19 scialpinisti impegnati in una due giorni di formazione nell’ambito di un corso della scuola Cai ‘Pietramora’ delle sezioni di Cesena, Faenza, Forli’, Imola, Ravenna e Rimini. Laha infatti travolto tale corso di scialpinismo avanzato della scuola di Pietramora che fa riferimento al Cai di Cesena, ma che raggruppa diverse sezioni di appassionati della montagna della Romagna. La notizia è ...