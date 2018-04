Valanga Pila | un 28enne tra le vittime | la slavina si è staccata durante lo scollinamento

meteoweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018) Una delledelladiin Val d’Aosta è ilRoberto Bucci di Faenza (Ravenna). Il giovane lavorava come istruttore in una palestra della sua città. Grande appassionato di sport, tra cui arrampicata, aveva conseguito la laurea in Scienze Motorie, con specializzazione, tra Bologna e Roma. Laha travolto un corso di scialpinismo avanzato della scuola di Pietramora che fa riferimento al Cai di Cesena, ma che raggruppa diverse sezioni di appassionati della montagna della Romagna. La notizia è arrivata mentre a Rimini era in corso una riunione del Cai dell’Emilia Romagna, con tutte le sezioni della regione. Il corso in valle d’Aosta del 7-8 aprile era di preparazione alla “progressione su ghiacchio in cordata”. Prevedeva tecniche di autosoccorso (recupero da crepaccio) con l’uso di piccozza e ramponi, ma anche prove di ricerca ...