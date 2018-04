Valanga in Valle d’Aosta | slavina a Pila | sciatori coinvolti LIVE

Valanga in Valle d’Aosta : slavina a Pila - sciatori coinvolti : Una Valanga si è staccata questa mattina al Colle Chamole’, a Pila (Aosta), travolgendo diverse persone: sul posto gli operatori del Soccorso alpino valdostano, due elicotteri e unità cinofile. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Valanga in Valle d’Aosta: slavina a Pila, sciatori coinvolti sembra essere il primo su Meteo Web.

Valanga in valle Maira travolge oltre una decina di scialpinisti tedeschi : tutti illesi : Una Valanga ha coinvolto oltre una decina di scialpinisti oggi in Val Maira, nel Canale nord che conduce alla cima della Piovosa, a quota 2602 metri, sopra Marmora. L'incidente attorno alle 11 di ...

Svizzera - Valanga travolge una decina di alpinisti nel Vallese : Una decina di alpinisti sono stati travolti da una valanga nel Canton Vallese, nella Svizzera meridionale. Lo ha reso noto la polizia locale, precisando che l'incidente è avvenuto a circa 2.500 metri ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Svizzera : Valanga travolge 10 alpinisti in cantone Vallese (18 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Iran, aereo di linea precipita, morti i 66 a bordo. Israele vs Iran, Netanyahu attacca droni. valanga in Svizzera 10 alpinisti travolti (18 febbraio 2018).(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:55:00 GMT)

Svizzera - Valanga nel cantone Vallese Paura per dieci sciatori travolti : La valanga a Racines (Alto Adige) ha colpito una ventina di scialpinisti: alcuni sono rimasti sotto la neve ma sono riusciti ad emergere. Un solo ferito, portato in ospedale Paura nel cantone del Valais: dieci sciatori travolti da una slavina, soccorsi in azione

Valle d'Aosta : Valanga travolge snowboarder italiano senza conseguenze : Ancora valanghe sulle Alpi. Uno snowboarder italiano è stato travolto oggi da una valanga mentre sciava a Pila, sopra Aosta. La slavina si è staccata nella zona del Couis 2. Lo snowboarder è...

Piemonte : Valanga in valle Formazza - tanta paura ma nessun ferito : Una valanga di grandi dimensioni si è riversata ieri sera sulla SS659 della valle Formazza tra Chiesa e San Michele, senza provocare danni a persone o cose. Sul posto il Soccorso Alpino della squadra di Formazza con un'unità cinofila. La strada statale è chiusa al transito dei veicoli, permesso invece il transito a piedi dei residenti.

Maltempo Valle d'Aosta : riaperta strada a Oyace dopo la Valanga : In riferimento alla valanga staccatasi questa mattina, che ha sfiorato una casa e una stalla, provocando la chiusura della SR28, il sindaco di Oyace, Remo Domaine, ha reso noto che è stata riaperta "la strada in entrambi i sensi di marcia ma con guardiania. Ora faremo un sorvolo in elicottero, per avere contezza della situazione".