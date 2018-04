Valanga in Val D' Aosta | almeno 2 morti e 3 feriti

Valanga Pila : la Procura di Aosta apre un’indagine - sopralluogo del Pm : La Procura di Aosta ha aperto un’indagine sul distacco della Valanga al Colle di Chamole’ che ha provocato la morte di due scialpinisti e il ferimento di altre due persone. Il pm Eugenia Menichetti ha effettuato nel primo pomeriggio un sopralluogo a bordo dell’elicottero della Guardia di Finanza nella zona in cui e’ caduta la slavina. “Stiamo facendo tutti gli accertamenti per vedere se ci sono delle ...

Pila - Valanga travolge gruppo di sciatori : due morti e due trovati in vita | : Soccorritori ancora al lavoro per individuare altre persone coinvolte. I sommozzatori stanno anche cercando nelle acque del vicino lago

Valle d'Aosta - Valanga travolge diversi scialpinisti : due morti : Alcuni scialpinisti sono stati travolti da una valanga in Val d' Aosta. L'incidente è avvenuto sul Col Chamolè a Pila, in provincia di Aosta. Dalle testimonianze di altri sciatori sul posto, sarebbero diversi (almeno cinque) gli sciatori travolti. Due di loro sono stati estratti vivi e trasportati all'Ospedale Parini di Aosta. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino valdostano con due elicotteri, tecnici di soccorso e unità cinofile. Altri ...

Valanga Pila - grande paura : al momento del distacco c’erano 20 scialpinisti in zona : Nel momento del distacco della Valanga caduta oggi dal colle di Chamolè a Pila (Aosta) in zona erano presenti circa 20 scialpinisti. La gran parte stava partecipando a un corso avanzato di scialpinismo organizzato dalla Scuola Cai ‘Pietramora’ delle sezioni di Cesena, Faenza, Forli’, Imola, Ravenna e Rimini. Il gruppo era atteso al rifugio Arbolle, a poca distanza dal luogo dell’incidente. L'articolo Valanga Pila , grande ...

Una grande Valanga si è staccata a Pila sopra al lago Chamolé e ha ucciso 2 scialpinisti : Una valanga si è staccata in mattinata a Pila nella zona del col Chamolé e ha travolto un gruppo di sciatori, uccidendone due. Altri due sono stati estratti vivi e sono stati trasportati all’ospedale Parini di Aosta in ipotermia. Testimoni presenti sul posto hanno riferito ai soccorritori di aver visto «diverse persone» travolte. Le operazioni di r...

Valanga a Pila - morti 2 sciatori : Aosta, 7 apr. (AdnKronos) - Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti dalla Valanga sul Col Chamole, in Val d'Aosta. Altri due sono stati estratti vivi dalla Valanga dalle squadre del Soccorso Alpino Valdostano e trasportati in elicottero in stato di ipotermia all'ospedale di Aosta. Le

Pila - Valanga travolge gruppo di sciatori Due morti e due trovati in vita | : Soccorritori ancora al lavoro per individuare altre persone coinvolte. I sommozzatori stanno anche cercando nelle acque del vicino lago

Due sciatori sono morti dopo essere stati travolti da una Valanga vicino a Pila - in Valle d’Aosta : Almeno due persone sono morte dopo essere state travolte da una valanga che si è staccata sabato mattina vicino a Pila, una località sciistica in Valle d’Aosta. La valanga ha travolto almeno quattro sciatori, secondo il sito Aostasera, due dei quali The post Due sciatori sono morti dopo essere stati travolti da una valanga vicino a Pila, in Valle d’Aosta appeared first on Il Post.