Cecil, pianista ribelle pioniere dela 89 anni nella sua casa di Brooklyn. Newyorchese, è diventato famoso negli anni Cinquanta per il suo stile originale di melodie dissonanti, usava il pianoforte come uno strumento a percussione. Miles Davis disse di lui che non sapeva suonare il pianoforte. "Appartiene alla musica il fatto di non avere confini definiti. E' magia catturare le anime", sosteneva.Nel 1978 venne invitato da Carter a suonare alla Casa Bianca nell'ambito difestival.(Di sabato 7 aprile 2018)