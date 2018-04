Uomini e Donne Lorenzo Riccardi è la scelta di Sara | una testimonianza

Anticipazioni Uomini e donne - la scelta di Sara : il rifiuto choc di Lorenzo? Video : A #Uomini e donne è tempo di scelte finali e anche per Sara Affi Fella [Video] sta per giungere il momento di abbandonare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi. La bella tronista napoletana è giunta ormai ad un passo dall'epilogo del suo percorso che è stato decisamente molto travagliato e ricco di colpi di scena. Le ultimissime Anticipazioni sul programma rivelano che Sara in queste settimane ha dovuto fare i conti con un nuovo ...

Uomini e Donne : Antonio Jorio - la verità sulla love story con Annamaria Video : 2 Aria di crisi tra #Antonio Jorio e Annamaria Pancallo? L’amato cavaliere di Uomini e Donne ha lasciato il trono over nel 2015 dopo aver fatto innamorare tante dame. La cinquantenne è riuscita a stregare l’eterno playboy che faticava a trovare la donna con la quale costruire qualcosa di importante. A distanza di tre anni [Video]la love story tra i due ex protagonisti del people show di Canale 5 prosegue tra alti e bassi come ha ...

Uomini e Donne / Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo : "La scelta resta una cicatrice" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Cos'è accaduto tra Nicolò Brigante e Marta Pasqualato dopo la lite in studio? Il tronista è pronto alla scelta(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:55:00 GMT)

Uomini e Donne / Giorgio Manetti e quell'amore del passato : "Peccato non sia durata" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Isa Platano e Riccardo Guarnieri stanno ancora insieme? L'avvistamento che non piacerà a Sossio Aruta(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Anahi Ricca/ Chi è la stylist di Uomini e Donne? “Giorgio Manetti? Perfettino! Gemma ha perso il senno…” : Chi è Anahi Ricca? La stylist dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne lavora alla Mediaset da molti anni e cura i look della De Filippi e di Barbara D'Urso(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Uomini e Donne news : Teresa e Salvatore cambiano casa : Teresa e Salvatore di Uomini e Donne non sono in crisi ‘‘Non c’è nessuna crisi tra di noi” è quello che afferma Teresa Cilia sul settimanale di Uomini e Donne. Teresa e Salvatore Di Carlo erano spariti dai social network, per questo si pensava a una possibile crisi. Molti fan della coppia e della trasmissione […] L'articolo Uomini e Donne news: Teresa e Salvatore cambiano casa proviene da Gossip e Tv.

Jeremias Rodriguez verso il trono di "Uomini e donne" - ma viene beccato con l'ex Sara Battisti : MILANO ? Leggo.it torna a parlare di Jeremias Rodriguez. U&D, Jeremias Rodriguez rispedito a casa: "La richiesta poco gradita che ha fatto arrabbiare Maria De Filippi" Dopo...

Uomini e Donne : Sara e Nilufar - un doppio no? Nicolò verso Marta Video : #Uomini e Donne, Sara e Nilufar sono pronte alla scelta, ma viste le ultime dinamiche sembra che la strada porti verso un clamoroso doppio 'No'. Le due troniste non hanno avuto vita facile in questi ultimi mesi, in primis per il comportamento piuttosto ambiguo di Lorenzo che, almeno per ora, sembra essere stato definitivamente archiviato. Di to le ultime news. Uomini e Donne, Nicolò Brigante sceglie Marta Pasqualato? Un percorso travagliato ...

Uomini e Donne trono over puntata oggi 6 aprile 2018 : Anahi contro tutti : [live_placement]Uomini e Donne trono over puntata oggi 6 aprile 2018: anticipazioni prosegui la letturaUomini e Donne trono over puntata oggi 6 aprile 2018: Anahi contro tutti pubblicato su Gossipblog.it 06 aprile 2018 15:58.

Uomini E DONNE/ Pioggia di critiche per la redazione : pubblico deluso - ecco perchè (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Isa Platano e Riccardo Guarnieri stanno ancora insieme? L'avvistamento che non piacerà a Sossio Aruta(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:56:00 GMT)

Uomini E DONNE OGGI/ In onda una puntata speciale del Trono Over : "Anahi contro tutti" (6 aprile) : UOMINI e DONNE, OGGI 6 aprile 2018 la redazione del noto programma manda in onda una puntata speciale del Trono Over, intitolata "Anahi contro tutti".(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:38:00 GMT)

Uomini e Donne trono over puntata oggi 6 aprile 2018 diretta : Anahi contro tutti : [live_placement]Uomini e Donne trono over puntata oggi 6 aprile 2018: anticipazioni prosegui la letturaUomini e Donne trono over puntata oggi 6 aprile 2018 diretta: Anahi contro tutti pubblicato su Gossipblog.it 06 aprile 2018 15:16.

Uomini e Donne : Anahi critica Gemma e tutte le dame del Trono Over : Gemma e le altre dame del Trono Over di Uomini e Donne criticate da Anahi Oggi è andata in onda una speciale puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata intitolata “Anahi contro tutti”. Il motivo? La stilista è stata chiamata a dare dei giudizi sulla sfilata fatta dalle dame circa una settimana fa. E in questa circostanza non c’è andata affatto giù leggera nei confronti soprattutto di Gemma Galgani, asserendo senza ...

Uomini e Donne - Marta Pasqualato : frecciatina al veleno per Virginia : Uomini e Donne, Marta e Virginia: nuovo scontro social tra la Pasqualato e la Stablum Sarà che corteggiano lo stesso ragazzo, sarà che sono una l’opposto dall’altra, ma Marta e Viginia non riescono proprio ad andare d’accordo. Le due corteggiatrici di Uomini e Donne sembrano essere più agguerrite che mai. Nicolò Brigante si sta avvicinando […] L'articolo Uomini e Donne, Marta Pasqualato: frecciatina al veleno per Virginia ...