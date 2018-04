Una voragine ogni due giorni | Roma capitale della fragilità 

Raggi cade sulle buche : a Roma Una voragine ogni 36 ore : A Roma, se continua così, ci saranno più buche che strade. Il numero di voragini stradali presenti nella Capitale è raddoppiato, passando dai 21 eventi registrati fino a marzo 2017, ai 43...

Roma sprofonda - Ispra : 'Da inizio anno Una voragine ogni 36 ore' : Roma, 6 apr. , askanews, Raddoppia il numero delle voragini stradali a Roma: dai 21 eventi registrati al 31 marzo dello scorso anno, la Capitale è passata a 43 sprofondamenti nello stesso periodo del ...

Volterra - frana la strada d’accesso a un borgo e si apre Una voragine : evacuate le abitazioni : Il muro che sorreggeva una delle strada d'accesso al borgo Mazzolla di Volterra ha ceduto nel pomeriggio di ieri, domenica 1 aprile. Nessun ferito e nessun morto, ma la zona al momento è stata isolata per valutare eventuali danni strutturali e le cause che hanno portato al crollo.Continua a leggere

Roma - così nasce Una voragine. Ecco il video della maxi buca che si è aperta in circonvallazione Appia : Nel video pubblicato sulla pagina facebook Roma Lavora la maxi voragine che si è aperta in strada a Roma, tra due auto in sosta, sulla circonvallazione Appia. Le due macchine sono rimaste in bilico. Sul posto 4 pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno iniziato l’intervento di recupero. La voragine è larga tre metri per cinque e profonda 6 metri. Il 13 marzo scorso un’altra voragine si era aperta su circonvallazione ...

Genova - anziano muore cadendo in Una voragine aperta da due anni : Genova, 15 mar. , askanews, Il corpo senza vita di un anziano di 87 anni è stato trovato a Genova in una voragine aperta da 2 anni in via Berno, nel quartiere di San Fruttuoso. A dare l'allarme sono ...

Genova. Emilio Quinto trovato in Una voragine in via Berno : Il pensionato di 87 anni è stato rinvenuto senza vita in una voragine, profonda tre metri in via Berno, nel