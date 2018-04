Una valanga ha travolto diversi sciatori vicino a Pila | in Valle d’Aosta

Valanga in Valle d’Aosta/ Ultime notizie - scia fuoripista e provoca Una slavina : travolta Una 30enne a Pila : Valanga in Valle d’Aosta, Ultime notizie, scia fuoripista e provoca una slavina: travolta una 30enne a Pila. E’ successo nelle scorse ore presso il comune di Gressan: ecco cos’è accaduto(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:08:00 GMT)

Accordo tra Amazon Prime Video e Rai : in arrivo Una valanga di film e serie tv : ... Human Flow, Parliamo delle mie donne, Miss Sloane, Dove non ho mai abitato, Nico 1988, Brutti e cattivi, Una questione privata, Addio fottuti musi verdi, Amori che non sanno stare al mondo e I Figli ...

Montagna - tre travolti da Una valanga in Trentino : uno portato in ospedale : Una valanga si è staccata stamattina, sotto il ghiacciaio della Fradusta nel gruppo delle Pale di San Martino, coinvolgendo un gruppo di scialpinisti veneti. La comitiva si trovava a quota 2400 metri circa, quando una valanga ha travolto tre dei componenti: uno è rimasto completamente sepolto, gli altri due in modo parziale. I compagni hanno lanciato l’allarme e sul posto è intervenuto il soccorso alpino del Trentino. Tutti e tre sono ...

Travolto da Una valanga Emmanuel Cauchy : "Addio all'angelo degli alpinisti" : Quelle montagne che conosceva così bene gli sono state fatali. Il noto alpinista francese Emmanuel Cauchy, noto anche come "il Dottore Verticale", è morto per una valanga staccatasi nella zona di...

Alpi francesi - valanga travolge e uccide Una nota guida alpina : ferite altre tre persone : Una valanga ha ucciso una nota guida Alpina francese, Emmanuel Cauchy. Insieme a lui, a Chamonix, sulle Alpi francesi, sono state travolte anche altre tre persone, rimaste ferite ma non in gravi condizioni.Continua a leggere

Chamonix - morto un uomo del soccorso alpino travolto da Una valanga : C’è almeno uno scialpinista morto travolto da una valanga a Chamonix. Si tratta di una guida alpina di 58 anni che fa parte del soccorso alpino locale. Lo riporta il sito Le Parisien. La valanga si è staccata sul gruppo delle Aiguilles Rouges nella zona di Chamonix, sul lato opposto della val d’Arve rispetto al versante francese del Monte Bianco, in Alta Savoia. Oltre alla vittima, scrive il giornale francese, ci sno altre tre persone ...

Sondrio - valanga travolge un'auto : ferite Una donna e la figlia di 2 anni : Tragedia sfiorata a Livigno nel pomeriggio di domenica dove una valanga è caduta sulla strada statale del Foscagno dove in quel momento passava un'auto che è stata investita. La slavina si è staccata ...

Svizzera : numerosi escursionisti travolti da Una valanga : In Svizzera diversi escursionisti sono stati travolti da una valanga nel tardo pomeriggio di oggi tra Fiesch e la stazione sciistica di Fiescheralp, nel cantone Vallese. I soccorsi sono sul posto, ma le avverse condizioni meteo ostacolano le ricerche, come anche il dispiegamento di elicotteri, ha precisato all’ats Mathias Volken, portavoce della polizia. Le forze dell’ordine sono state allertate da un escursionista sfuggito alla ...

Alto Adige - valanga sul Gran Zebrù travolge alpinisti/ Ultime notizie : 2 morti - gravemente ferita Una donna : Alto Adige, valanga sul Gran Zebrù travolge alpinisti. Le Ultime notizie: 2 morti, gravemente ferita una donna. Terza tragedia in montagna in una sola settimana(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 16:35:00 GMT)

Alto Adige - valanga travolge alpinisti sul Gran Zebrù : due morti - ferita Una donna : Due alpinisti sono morti e un altro è ricoverato in gravi condizioni dopo esser stati travolti da una valanga giovedì mattina sul Gran Zebrù in Alto Adige. La slavina si è staccata a 3200 metri di quota, nei pressi di Passo Bottiglia. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Pelikan e Aiut Alpin che hanno portato in quota gli uomini del soccorso alpino di Solda: i due alpinisti erano già morti quando sono stati estratti da sotto la neve. Una ...

GR : due sciescursionisti tedeschi sotto Una valanga - salvi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Scialpinista muore travolto da Una valanga : Tragedia in montagna. Uno Scialpinista austriaco di 58 anni è morto travolto da una valanga nella zona della Val Nera, nei pressi di Livigno, a 2100 metri di quota. Livigno, travolto da valanga...

Livigno. Tedesco travolto e ucciso da Una valanga : Un Tedesco è morto lunedì pomeriggio, travolto da una valanga nella zona della Val Nera, nei pressi di Livigno, a

Scialpinista muore travolto da Una valanga a Livigno - : L'incidente si è verificato intorno alle 14 in zona Forcola dopo il distacco di una massa di neve. Ancora non si conoscono le generalità della vittima