Una ‘querela-bavaglio’ da 39 milioni di euro per intimidire Nello Trocchia

(Di sabato 7 aprile 2018) Il nome diè ben noto alle lettrici e ai lettori del Fatto., infatti, è un cronista capace e coraggioso, impegnato nel quotidiano tentativo di “illuminare”i territori del malaffare. Per questo ha subito le minacce e anche le percosse di mafiosi, camorristi, corrotti di ogni risma. Ogni volta ha risposto intensificando le ricerche e confezionando nuove inchieste capaci di illuminare i territori dell’illecito e della transazione mafiosa. Questa volta non ha ricevuto una “testata” e neppure una minaccia sotto forma della centesima lettera anonima, ma una richiesta di risarcimento pari a 39di. Non si tratta di una querela temeraria, ma di una vera e propria “querela bavaglio” scagliata dai rappresentanti della Università telematica Pegaso che si è sentita diffamata da una inchiesta pubblicata da L’Espresso e, per altro, ripresa da numerose altre testate, ...